〈中部〉竹山行善會 志工補路趕過年
2017-01-20
〔記者張協昇、謝介裕／南投報導〕南投縣竹山行善會志工近來忙著在街頭義務修補路面，讓民眾在春節期間有平整的道路可行駛，惟該行善會志工補路時不但相當有效率，且行事低調，婉拒記者採訪，謙稱只是為社會做一點小事，不值得張揚。
竹山行善會創立於民國八十八年九二一大震後，創會長莊鎮發鑑於當時鎮內發生一名里長騎機車經過隆起路面摔車身亡，因而發起成立，會員資助買瀝青等材料，讓志工補路，維護竹山地區道路安全，後來逐漸擴及全縣，目前會員有一千多人，志工有廿多名。
該行善會設置補路專線電話，接獲電話即會派志工補路，每年購買瀝青費用三十多萬元，近幾年行善項目也擴及幫助遭逢變故家庭及孤苦獨居老人。
名間松山村「公工」掃街
另一方面，在名間鄉松山村長李水木號召下，不少村民相招來做「公工」，打掃松嶺社區環境，還一起開心煮湯圓，為休閒健身器材進行啟用儀式，社區瀰漫一股濃濃的「除舊佈新」的歡喜年味。
李水木說，該村做「公工」今年已邁入第六年，所謂做「公工」，係早期農村的保正（村里長）動員家戶無酬勞整理公共環境，如今工商業社會，大家各忙各的，做「公工」已不復見，更令村民珍惜做「公工」這項文化。
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