〈南部〉墾丁2遊憩區 墾管處擬改生態保護區
2017-01-19
第四次通盤檢討 可望徵收重編定
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園正進行「第四次通盤檢討」，各遊憩區將重新檢討編定，豐富野鳥資源的龍鑾潭溼地及後灣陸蟹棲地兩個原有遊憩區，可望透過徵收為生態保護區，環保團體聞訊相當振奮，期盼生態及觀光發展雙贏。
龍鑾潭溼地、後灣陸蟹棲地 列保育
根據墾管處遊憩課的計畫，包括白砂、佳樂水、龍磐聯勤中心及龍鑾潭、後灣等早年編定的遊憩區，因時空改變，早與當年劃定的狀況不同，其中有大量鐘乳石洞的聯勤中心、國家重要溼地的龍鑾潭及車城後灣陸蟹棲地，都考慮從遊憩區改設為生態保護區。
墾管處長劉培東指出，針對開發受阻的白砂、佳樂水等已劃定遊憩區，將開放私有地整合做整體開發計畫，多數被私人收購的龍鑾潭及後灣原有的遊憩區土地，將考慮採徵收或其他方式回歸「生態保護區」。
保育界肯定 建議價購或以地易地
後灣護蟹達人楊美雲說，很高興墾管處踏出正確的保育方向，但完成保護區設置仍有很長一段路，希望官方不要在捍衛生態上讓步。
長期關注龍鑾潭及後灣陸蟹的屏東環保聯盟理事長洪輝祥表示，生態敏感區劃為保護區是正確方向，但「徵收」恐造成與業主對立，建議墾管處用價購或以地易地等方式，減少業主利益損失，讓生態、發展及業主三贏。
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