〈南部〉21日起交管 規劃徒步區、停車場

2017-01-19

〔記者王涵平／鹽水報導〕配合月津港燈節活動，新營分局本月廿一日至二月廿八日進行交管，除規劃行人徒步區，停車場也多達八處。

鹽水分駐所所長曹俊宏表示，為避免燈區周邊道路人車爭道造成危險及大量車流湧入鹽水區造成交通阻塞，針對鹽水區外圍道路及燈區周邊道路規劃交通疏導管制範圍。

行人徒步區管制路段：鹽水區行昌路（橋南街至中山路）。鹽水區橋南街（南門路紅磚廣場至康樂路）。鹽水區康樂路（橋南街至中山路）。管制時間每日十六時起至廿四時止。

燈區周邊道路視交通狀況管制，信義路段，管制車輛自忠孝、信義路口進入該路段，建議車輛改道路線：忠孝路→仁愛路→金和路→鹽水區。

月津路段、南門路段，管制車輛經（1）忠孝路、南門路口（2）忠孝路、南太路口（3）忠孝路、月津路口北上進入鹽水區，建議車輛改道路線：忠孝路→仁愛路→金和路→鹽水區。

中正路、朝琴路段，管制車輛進入中正路以東、朝琴路以南區域。

停車場規劃在鹽水國中停車場、北門路清湶路臨時停車場、公3停車場、月津路臨時停車場、岸內糖廠臨時停車場、南門路行昌路臨時停車場、土庫牛墟停車場、南榮科大停車場。

欲進出鹽水區車輛，建議由忠孝路、仁愛路、金和路等路段進出，新營分局提供各項為民服務措施，如有需要可打一一○或新營分局勤務指揮中心︰632-3297、鹽水分駐所︰652-1032。