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〈北部〉鐵路地下化過關 桃園段添4站

2017-01-19

桃園至平鎮軌道 改建25米寬新台1線

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院國發會小組會議昨天通過桃園鐵路地下化工程「可行性研究報告」，該工程將於桃園段增設中路、永豐、中原、平鎮四座通勤車站，達到鐵路捷運化目的；鐵路地下化也將打破桃園及中壢區長久以來的前後站發展差距，現有的鐵軌拆除後也將闢建長度近廿公里的廿五公尺林蔭大道，成為新台一線，解決台一線及高速公路壅塞問題，工程預計一一四年完工，桃園將可發展出全新的都市風貌。

市長鄭文燦昨天全程參與國發會審查會議，隨後召開記者會宣布鐵路地下化獲得通過。鄭文燦表示，鐵路地下化是桃園都市發展的百年建設，桃園的二一四萬人口，有一五三萬人聚集在鐵路沿線的都會區；未來，桃園火車站會與綠線、棕線捷運接軌，成為如同新北市「新板特區」的「桃園新站區」，中壢火車站也會與機場捷運A23站共構並興建站區雙子星大樓，都是非常重要的交通樞紐。

鄭文燦指出，鐵路地下化不僅是北北桃間的綠色運輸通道，市府會在各車站附近預留社會住宅用地，實現居住正義；而桃園到平鎮間的原軌道將興建近廿公里長、廿五公尺寬的林蔭大道，可以解決台一線的塞車問題，也可紓解桃園、中壢間高速公路的車流，外部效益顯著。

桃園、內壢、中壢站更新 打破發展差距

鄭文燦說，鐵路地下化的技術問題、細部規劃、聯合開發等，市政府與台鐵會在綜合規劃中協商；市府也會配合桃園、內壢、中壢這三大車站的更新，讓站區成為人口及商業聚集處所，桃園市的發展不再有南北及前後站差距，成為發展完整的都會。

交通局副局長張新福表示，國發會小組會議審查通過後，待國發會委員大會確認後就可送行政院會拍板定案；交通部鐵工局的綜合規劃、環評等程序預計一○七年底可完成，一○八年初可進行土地徵收作業，一一四年完工。

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  • 桃園鐵路地下化路線圖

    桃園鐵路地下化路線圖

  • 桃園鐵路地下化後，可消除20處平交道、8座陸橋、8處地下道。（記者謝武雄攝）

    桃園鐵路地下化後，可消除20處平交道、8座陸橋、8處地下道。（記者謝武雄攝）

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