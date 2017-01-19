〈北部〉鐵路地下化過關 桃園段添4站
桃園至平鎮軌道 改建25米寬新台1線
〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院國發會小組會議昨天通過桃園鐵路地下化工程「可行性研究報告」，該工程將於桃園段增設中路、永豐、中原、平鎮四座通勤車站，達到鐵路捷運化目的；鐵路地下化也將打破桃園及中壢區長久以來的前後站發展差距，現有的鐵軌拆除後也將闢建長度近廿公里的廿五公尺林蔭大道，成為新台一線，解決台一線及高速公路壅塞問題，工程預計一一四年完工，桃園將可發展出全新的都市風貌。
市長鄭文燦昨天全程參與國發會審查會議，隨後召開記者會宣布鐵路地下化獲得通過。鄭文燦表示，鐵路地下化是桃園都市發展的百年建設，桃園的二一四萬人口，有一五三萬人聚集在鐵路沿線的都會區；未來，桃園火車站會與綠線、棕線捷運接軌，成為如同新北市「新板特區」的「桃園新站區」，中壢火車站也會與機場捷運A23站共構並興建站區雙子星大樓，都是非常重要的交通樞紐。
鄭文燦指出，鐵路地下化不僅是北北桃間的綠色運輸通道，市府會在各車站附近預留社會住宅用地，實現居住正義；而桃園到平鎮間的原軌道將興建近廿公里長、廿五公尺寬的林蔭大道，可以解決台一線的塞車問題，也可紓解桃園、中壢間高速公路的車流，外部效益顯著。
桃園、內壢、中壢站更新 打破發展差距
鄭文燦說，鐵路地下化的技術問題、細部規劃、聯合開發等，市政府與台鐵會在綜合規劃中協商；市府也會配合桃園、內壢、中壢這三大車站的更新，讓站區成為人口及商業聚集處所，桃園市的發展不再有南北及前後站差距，成為發展完整的都會。
交通局副局長張新福表示，國發會小組會議審查通過後，待國發會委員大會確認後就可送行政院會拍板定案；交通部鐵工局的綜合規劃、環評等程序預計一○七年底可完成，一○八年初可進行土地徵收作業，一一四年完工。
看更多！請加入自由時報粉絲團
因應春節連假期間湧現的返鄉及旅遊車潮，公路總局在苗栗地區實施春節連續假期交通疏運計畫，並提供省道交通資訊網，同時開發「省道即時交通資訊APP」，結合即時省道交通資訊及地圖顯示，提供智慧型行動電話或平板…
- 華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪
- 民眾自製「同心圓」捷運圖 網友：有考慮印成海報嗎
- 凱美1月19日 暫停交易
- 自由廣場》F-16V鬥殲20？
- 川普：當了總統會繼續推文
- 佳子公主寫真書太正經 年輕粉絲不買單
- 貨運好轉 陽明今年拚減少虧損
- 高二化學期末考疑洩題 彰中今重考
- 破獲制式軍火案 2009年來最大件
- 巨乳伴娘搶盡新娘鋒頭 網路瘋傳走光畫面
- 台65線往土城7.6K處車禍
- 金鐘戲王驚爆全面退出偶像劇
- 陳琥解禁日 依舊在7月
- 想吃到周湯豪？ 好友謝和弦曝光4點攻略
- 新光三越跨足電子商務 3月出擊
- 大福彩頭獎連38摃
- 阿山吉肯定曼寧獲減刑
- 韓星再添情侶 周元認愛寶兒
- 保防法草案出爐 洩密中國最少判7年
- 陳建仁提年改方案// 18趴3段調降 6年後歸零
- 自由廣場》預估失準、違背法秩序維持原則
- 新加坡公開賽今登場 4台將搶頭彩
- 華仔若傷到脊髓 醫師:嚴重恐癱瘓
- 澳網》穆雷扭傷右腳踝 照贏俄小鮮肉
- 搶聽費玉清轟蛋 開賣1小時快掃光
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Retirees’ 18％ rate to be phased out
- 均豪結盟IBM 攻IC檢測設備
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National Women’s League agrees to reveal its finances
- 台股青紅燈》郭董飲水冷暖自知
- Uber一件一罰 累罰11.5億創紀錄
- 墨西哥少年開槍 射傷4名同學
- 泰豐輪胎大火空污、損鄰 鄭文燦：不准原址重建
- 賀川普就職 率團抵華府 游錫堃盼台美簽FTA
- 總經費964億 政院通過桃園鐵路地下化
- NBA》哈登大三元 仍被熱火燒傷
- 告川普性騷擾 TV秀選手再告誹謗
- 甘比亞總統拒下台 宣布進入緊急狀態
- 奈及利亞誤炸難民營 逾百人死
- 自由廣場》改成及格制就能產出好律師？
- 不逃避的歷史定位
標題：〈北部〉鐵路地下化過關 桃園段添4站
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email