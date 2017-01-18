〈台北都會〉百花爭豔 至德園荷花最驚喜
2017-01-18
〔記者何世昌／台北報導〕年節走春，台北市公園處的陽明山、花卉試驗中心及士林官邸新蘭亭，將展出櫻花、茶花及蘭花都是好去處，適合攜家帶眷賞花；不過，受到暖冬影響，故宮博物院旁的「至德園」荷花持續開花至今，堪稱今年美麗的意外。
陽明山公園約有兩千兩百餘株櫻花，受到暖冬影響，花季節奏大亂，現僅平菁街寒櫻巧綻放，其餘預計兩週後開花，預計二月十日起花期最盛；內湖樂活公園寒櫻、北投吳氏宗祠山櫻預計也兩週後開花。另外，陽明山湖山綠地旁七千株水仙二月底怒放；白色、粉色、紫色的平戶杜鵑花緊接於三月初綻放。
花卉試驗中心將展出茶花
文化大學旁的花卉試驗中心二月八日起至十九日展出萬株茶花，品種各異，如「黑魔法」紅到發黑，花瓣呈波浪狀；「金花茶」是罕見的黃色系茶花；「水晶」形似重瓣玫瑰，是粉紅色大花，華麗貴氣；「姬」則香氣襲人，微風輕拂下，一公尺外就能聞到濃濃花香。
士林官邸新蘭亭推特展
位在士林官邸玫瑰園內的近兩百株「白梅」將全面盛開。另外「新蘭亭」春節期間將舉辦蘭花特展，展出應景討喜的蝴蝶蘭、虎頭蘭、蛾形文心蘭及迷你文心蘭；其中，虎頭蘭的顏色以黃色、喜氣紅為主，象徵招財，年味十足。園藝所主任賀綺華表示，除了蘭花，亭內還會展出各色「長壽花」、造型如錢包的「荷包花」以及飽滿的「金桔」。
由故宮博物院認養的鄰里公園「至德園」，荷花、睡蓮開得燦然；院方表示，荷花春夏交接之際開花，但受到暖冬影響，荷花持續開花至今。
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