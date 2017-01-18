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〈北部〉船長夫妻失蹤 部落族人伴4子女

2017-01-18

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市香山娜魯灣部落阿美族船長張金生與妻子李英美，十一日從宜蘭烏石港出海捕鰻苗卻失蹤，部落族人到張家陪伴他們的四名子女，燒著撿來的木柴取暖，煮飯共食，情景令人動容！

五十四歲的張金生與四十八歲妻子李英美育有二子二女，四人都已成年。夫婦倆平日在建築工地打零工，最近趁著鰻苗旺季，一同出海撈捕鰻苗，兩人搭乘漁船，十一日下午兩點從宜蘭烏石港出發，下午四點返回香山途中在野柳附近失蹤，四名子女苦等不到爸媽回家，著急向族人求助並報警，六天來夫婦倆生死未卜。

張男常帶家人到香山天主堂聚會，教友聞訊除幫忙祈福，也到部落探視張男家人，致贈慰問金與生活用品。

教友張建家說，國家搜救中心指揮海巡署、海軍等單位搜救，張家四名子女昨天也北上野柳，期盼好天氣、好海象能帶來奇蹟。

張建家說，部落族人得知後，擔心張家四名子女太過悲傷、孤單，到張家守夜，陪伴他們燒柴火取暖，煮飯共食，希望給他們溫暖。

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  • 部落族人放下手邊工作，到失蹤的阿美族船長張金生家中燒柴火取暖，煮飯共食。（記者王駿杰攝）

    部落族人放下手邊工作，到失蹤的阿美族船長張金生家中燒柴火取暖，煮飯共食。（記者王駿杰攝）

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