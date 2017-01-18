〈中部〉閒置10年 愛蘭營區蓋大馬璘文化遺址公園

2017-01-18

射箭場喊卡後 文化局花1千5百萬打造

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮荒廢的愛蘭營區原本規劃興建射箭場，因位處大馬璘遺址範圍，引發遺址保存等諸多爭議，計畫胎死腹中，為兼具完整保留遺址又避免荒廢閒置遭人破壞，縣府文化局今年度以一千五百萬元，打造具觀光休閒與教育功能的園區，完工後，將是縣內首座文化遺址公園。

埔里鎮愛蘭台地包括愛蘭、鐵山里，屬於距今三千五百年前至一千五百年前的大馬璘遺址範圍，目前也是南投縣縣定遺址，愛蘭里近醒靈寺旁有佔地約一．七公頃的愛蘭營區，多年前營區裁撤後，長期荒廢閒置，原本埔里體育界爭取規劃為標準射箭場，培訓國家優秀射箭選手，但民國九十六年動工整地有遺址文物出土，引起破壞遺址爭議，計畫被迫喊卡。

不開挖蓋公園 兼顧遺址及基地活化

現址歷經十年荒廢閒置，除了雜草叢生，部分用地也遭人佔用或棄置垃圾、車輛，縣府文化局向文化部爭取經費近一千萬元，連同自籌款，合計一千五百多萬元興建公園，已完成發包，昨天正式開工，工期預計一百五十個工作天，完工後，將是縣內首座以文化遺址為主題的休憩公園。

文化局表示，在目前無法進行遺址大規模挖掘考古研究的前提下，要兼顧完整保留地底下珍貴文物，又避免上方土地荒廢閒置遭人破壞，以不開挖方式興建公園，應是最理想的辦法。

佔地一．七公頃的基地，大致規劃社區居民入口廣場、主題標的區、文化廣場區、遺址保護管理區、 遺址教育解說區以及中軸意象，將保留數個先前考古研究的探坑供民眾參觀，搭配遺址教育解說，讓民眾認識大馬璘遺址。