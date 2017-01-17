〈北部〉買電動機車 花蓮人多省2萬元

2017-01-17

花東基金加碼 最高省3.9萬

〔記者花孟璟／花蓮報導〕因為花東基金有補助，花蓮人買電動車硬是比其他縣市省二萬元！花蓮縣一○六年度「淘汰二行程機車並換購買電動機車」購車補助起跑，提供一千零五十個名額，重型電動機車最高可省三萬九千一百元，如單純購買電動車（無淘汰二行程車）也有補助，最高一樣補助三萬五千二百元。

還在騎老舊二行程機車嗎？花蓮縣推低污染交通工具，已獲得花東基金補助汰舊二行程機車換購、以及新購電動機車，補助政策將持續到一○八年！

汰換二行程或新購 都補助

花蓮縣環保局表示，經濟部工業局、環保署推行二行程機車淘汰並換購「電動二輪車」，包括電動機車、電動自行車、電動輔助自行車等三種，後二款必須是使用鋰電池機種；中央從一○五年到一○八年都有提供補助方案，但補助金額都沒有花東基金來得高。

以補助金額最高的「二行程機車報廢回收後換購重型電動機車」為例，經濟部補助一萬元、環保署補助七千元、共一萬七千元，但經由花東基金「加碼」後，補助金額來到三萬七千元，而花蓮縣環保局則另外再加碼二千一百元，總補助金額來到三萬九千一百元，約等於市售電動機車「打五折」。

如沒有二行程機車可供「淘汰」，新購電動機車一樣有補助，只是補助金額較少，同樣是重型電動機車，花東基金補助二萬、經濟部補助一萬元、環保署補助四千元、環保局補助一千二百元，總補助金仍有三萬五千二百元。

不過，新購買電動機車補助及汰舊換購補助只能二選一，且因中央補助金額是逐年降低，因此明年買的補助金額就沒有今年來得多，提醒民眾「要買要快」。