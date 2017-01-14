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〈北部〉黨產波及捐血 竹苗庫存剩6天

2017-01-14

〔記者許展溢／苗栗報導〕台灣血液基金會被指為不當黨產，衝擊民眾捐血意願；新竹捐血中心企劃課表示，苗栗縣苗栗、頭份、竹南三處捐血站、室，已接獲許多民眾質疑電話，目前新竹、苗栗用血庫存量只剩六天，情況告急，會加強宣導並舉辦捐血活動。

新竹捐血中心企劃課指出，往年寒假、過年前民眾忙辦年貨期間，加上天氣冷，本來就會降低民眾捐血意願，近來因台灣血液基金會被指控是國民黨附隨組織，更使捐血量驟降，讓血荒雪上加霜。

新竹捐血中心企劃課說，連續兩天接獲多通質疑電話，影響捐血量，目前新竹、苗栗用血庫存量只剩六天。員工擔心若話題持續延燒，恐波及用血人生命安全。

不過，苗縣有捐血室認為，仍有不少民眾並未因此事件拒絕捐血，反而踴躍捲起袖子，平均每月至少有八百至一千血袋。

新竹捐血中心企劃課表示，農曆年前會有「捐血月」活動，並加強聯繫國軍部隊、公司行號等安排捐血，也請地方社團幫忙宣導，過年期間也會舉辦捐血活動，降低衝擊。

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