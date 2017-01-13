〈北部〉竹市兒童醫院BOT案招商 7醫團有興趣

2017-01-13

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市政府昨天舉辦兒童醫院興建營運移轉（BOT）案招商說明會， 向外界說明兒童醫院招商內容，預計二月公告招商，七家醫院團隊代表參與，表達高度投標意願。

昨說明會 二月公告招商

新竹市兒童醫院BOT案去年十二月廿九日獲市議會通過辦理後續招商，初步規劃最低投資金額為十五‧一億元，委託期間五十年，市府衛生局等相關單位昨天說明興辦目的與方式、基地背景、開發定位、服務機能、財務分析、計畫要求及投標作業等。

衛生局長何秉聖表示，新竹市兒童醫院規劃目標為打造醫學中心級兒童醫院，量體為總病床兩百床以上，提供廿五科醫療服務，核心任務為提供重症及難症醫療照護，並擔負廿四小時兒童急診專責醫院任務，徹底解決長期以來兒童夜間急診問題。

何秉聖說，新竹市兒童醫院目標成為桃竹苗地區兒童醫療中心，提供各層級醫療機構的罕病與重難症病童轉介照護，讓急重症家長不必南北奔波，也能滿足兒童急診、早期療育等需求。

七家醫院團隊包含亞東紀念醫院、新光紀念醫院、新竹馬偕紀念醫院、台大醫院新竹分院、新竹國泰綜合醫院、東元綜合醫院及新中興醫院等，威信工程顧問公司、安侯建業聯合會計師事務所也出席。