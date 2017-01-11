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〈南部〉成大歸仁校區 打造綠色小鎮

2017-01-11

〔記者唐在馨／台南報導〕台南沙崙綠能科學園區被市長賴清德視為台灣綠能「領頭羊」，在歸仁有二十八公頃土地的成功大學，也規劃在此推動綠智能生活示範村，「綠色小鎮」如果成功，可以接著在全台推動。

成大校長蘇慧貞表示，目前地球的暖化情況嚴重，以這二年為例，冬天嚴熱的程度都非過去所能想像，政府在台南沙崙推動綠能產業園區及中研院南部分院，但事實上成大歸仁校區在該區有二十八公頃，應該更能發揮「領頭羊」的功能，帶動聚落及園區的發展。

她表示，這個綠色小鎮，可以結合智慧綠能電網、綠能建築、綠能物聯網、智慧視覺等等，結合太陽能、海洋能、生質能，目前正在試做模組，如果成功就可以擴大推動。

台南市長賴清德昨天聽到成大的計畫則表示，如果成大開發成功，可以把產品送到周邊的工業區製作，也帶動台南相關產能。由於該專區包括產業園區、商業區及住宅區，綠色小鎮的概念，可以推廣到商業區及住宅區。

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