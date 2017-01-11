〈北部〉青塘園遊客中心 完工近1年未啟用

2017-01-11

斥資3千萬興建

〔記者李容萍／中壢報導〕位於中壢區的青塘園園區斥資約三千萬元興建玻璃帷幕遊客中心，完工至今快一年仍遲未啟用，地方民眾看得到卻用不到，擔心淪為「蚊子館」；對此，市府養護工程處表示，因為尚未聚集人潮，廠商經營的意願不高，先由管理人員進駐，再評估相關服務的可能性。

青塘園這棟兩層樓的遊客中心，融入以「青塘之丘」理念打造的遮蔭休憩場所，裡頭有玻璃帷幕室內空間、露天看台，與周邊的戶外空間及自然環境結合，遊客中心居高臨下，可遠眺整個陂塘景致。

地方憂變蚊子館

去年初的台灣燈會在桃園市舉行，在中壢青塘園也規劃新桃花源燈區，遊客當時對於青塘園遊客中心留下深刻印象，期盼早日營運並開放使用，但完工至今快一年，遊客中心仍是大門緊閉，遲未對外開放。

市府：再做評估

對此，中壢區公所解釋說，青塘園遊客中心正辦理移撥作業，將交給市府養護工程處管理，在這段過渡時間，區公所無權決定；市府養護工程處表示，正在辦理移撥點交作業，遊客中心原計畫委外經營，提供休閒觀景、導覽、餐飲、生態教育等一次到位的多元服務，但考慮附近尚未聚集人潮，廠商經營的意願不高，等完成點交後，再評估相關服務的可能性。