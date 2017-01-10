〈台北都會〉醃漬產品抽驗 1酸菜漂白劑超標42倍

2017-01-10

〔記者張議晨／台北報導〕距離過年只剩兩週，台北市衛生局昨公布蜜餞、脫水蔬果及醃漬產品查驗結果，總計抽驗九十七件產品，有五件不符規定，其中環南市場乙棟二百六十九號攤位所販售的「酸菜」，不僅防腐劑超標，漂白劑二氧化硫更超過法定標準四十二倍。

抽驗97件 5件不符規定

衛生局食藥處長王明理指出，本次專案主要針對傳統市場等零售地點進行抽驗，重點項目為防腐劑、甜味劑、著色劑、漂白劑等，檢出一件「甘甜梅」糖精超標、一件「梨山粹脯」防腐劑苯甲酸超標，一件酸菜產品漂白劑二氧化硫、防腐劑苯甲酸超標，另有一件瓜仔脯被檢出不得添加的甜味劑「環己基磺醯胺酸」。

另外，此次專案也檢查四十五件包裝食品標示，其中一件酸菜除被檢出漂白劑二氧化硫超標，同時產品外包裝也未標示，違反食安法規定。

漂白劑食用過量 會嘔吐、腹瀉

王明理解釋，漂白劑二氧化硫為合法添加物，法定標準值為每公斤○．○三克以下，若食用過量會產生呼吸困難、嘔吐、腹瀉等症狀。苯甲酸則為常用食品防腐劑，添加食品可抑制微生物生長，但若長期食用，會對肝、腎功能造成影響。甜味劑則會引起口乾、胃酸過多造成腸胃道不適。

超標酸菜 全國將下架回收

王明理說，兩件二氧化硫超標酸菜，環南市場業者進貨六公斤、西湖市場業者則進貨一．八公斤，因業者進貨量少，販售點已無庫存品，不過此案已交由雲林縣、嘉義縣衛生局查處，全國均會下架回收。

王明理強調，抽驗不符規定產品，經查食品來源均為外縣市，已移請當地衛生局辦理，若查證屬實，可依「食品安全衛生管理法」開罰製造業者三萬至三百萬元罰鍰。