〈台北都會〉台北》公宅280億預算 動支設3道關卡
2017-01-10
〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府今年公宅預算新編十三處基地、工程費共兩百八十億元，議會昨天通過所有預算，但也設下條件；工務委員會要求規劃設計完成，必須與居民溝通，並經工務委員會、選區議員審議才可動支工程費；議會昨也要求，公宅要用國有地，除了畸零地，否則一律不得價購。若再加上去年初要求興建公宅須舉辦兩次公聽會，並獲得基地周邊多數居民同意才可動用設計規劃費，形同設下三道關卡。
昨議會協商過程中，議員郭昭巖大發雷霆，怒批去年議會為了避免公宅拖垮整體預算，特別要求國有地價購須無償撥用，若是有償撥用，中央必須全額補助，結果萬華區青年營區十二億土地價購款，中央只補助四億，其餘市府負擔，認為市府欺騙議會、玩文字遊戲。
都發局解釋，公宅不得購買國有土地的預算但書，是針對信義區六張犁營區Ａ、Ｂ街廓的五十四億元，青年營區並未在此限。因此，議會協商時又追加但書，所有要用到公宅的國有地，除了畸零地，一律要求無償撥用，不得編列預算價購國有地；若中央有償撥用，也得爭取全額補助。
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