〈台北都會〉台北》預算表決「藍營大敗」 12.5億二備金過關

2017-01-10

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕台北市議會昨天完成一○六年度總預算暫擱預算政黨協商與表決。其中，第二預備金、南港機廠聯開案土地協議或徵收補償費經表決結果，二備金維持十二．五億元、南港機廠聯開案四．六六億元恢復，國民黨大敗。廉政委員會六十九萬元預算，議長吳碧珠在表決前宣布議會取得共識維持刪除，柯市府於二○一五年一月廿日成立、運作兩年的廉委會預算全砍。

廉委會預算全被砍光

議會朝野協商從昨早十點進行至晚間六點，並於七點半開始宣讀暫擱預算，八點半至八點五十分表決爭議議題。原本外界認為廉委會六十九萬元預算也將進行表決，未料，朝野協商中藍綠都有默契，未將此案交付投票表決，也沒有人提案恢復預算，廉委會預算就在議會民政委員會中刪除。對此，政風處長劉明武僅說，尊重議會決議；至於未來廉委會是否改為無車馬費、出席費運作？劉強調，會向市長柯文哲報告，並研議後續因應作法。

市議會共有六十一席議員，國民黨與民進黨皆各廿六席，包括親民黨、民國黨及無黨籍的「親民問政小組」五席、新黨兩席、台聯黨一席、無黨籍一席，過去柯文哲與綠、橘、台聯黨合作達卅二席，泛藍僅廿九席，已讓預算案立於不敗之地。

但親民問政小組日前已宣布反對十二．五億元第二預備金，若表決泛藍加上親民問政小組就可能刪除二備金，但議員林國成、陳政忠昨以生病為由缺席投票，加上國民黨籍議長吳碧珠主持會議不投票、藍營議員闕枚莎缺席，過去立場偏藍的無黨籍議員林瑞圖、新黨議員潘懷宗也倒戈不支持國民黨刪除二備金提案，導致最後表決二備金一毛未刪過關。

南港機廠聯開案復活

南港機廠聯開案四．六六億元的土地協議或徵收補償費，國民黨議員王欣儀認為，在相關疑義沒有釐清前，不該貿然行動去談土地價購，希望刪除預算；王孝維則提案恢復原金額。這場表決中，偏藍的林瑞圖一樣支持民進黨提案，加上民國黨徐世勳也支持，最終卅一票贊成、廿六票反對，也讓柯市府可將南港機廠做後續徵地、開發。

市長柯文哲晚間則赴議會向議員致謝，接著快閃離開。他說，依法年度預算須在去年底審查完成，雖然預算在昨日順利表決完成，但仍壓縮行政單位執行預算之時程，盼未來透過制度面逐步改善。