〈北部〉《桃園大廟旁》75歲金城糕餅店15日熄燈 顧客嘆可惜
2017-01-10
〔記者陳昀／桃園報導〕位於桃園區中正路景福宮（大廟）斜對面的金城囍餅蛋糕店，民國三十年代由第一代老闆陳金城創立至今已七十五年，是桃園早期少見的西點蛋糕店，店家最近突然張貼停業公告，宣布營業到一月十五日止，讓許多在地人感到可惜，許多民眾前往消費，希望留住記憶中的好滋味。
早期少見西點蛋糕店 個人因素停業
金城囍餅蛋糕店目前由第三代的陳姓老闆經營，他低調婉拒受訪，昨天透過店員表示，停業是基於個人因素，營業到一月十五日止，對於許多老顧客的不捨與支持，只能表達抱歉與感謝。
據了解，第三代的陳姓老闆，因為孩子多在外縣市，他為了傳承家業必須往返奔波，最近覺得累了才決定歇業；對此，附近店家表示，不太了解確切的停業原因，店門一開就要顧店一整天，中正商圈又變得比較沒落，年輕人可能有自己的想法。
金城囍餅蛋糕店已在櫃檯貼出停業公告，店內照常販售各式麵包、喜餅、蛋糕、麵龜等多樣產品，店家也開發卡通圖案的麵包、蛋糕等，傳統與現代兼具，雖是老店，人潮仍絡繹不絕，許多顧客得知停業消息都大嘆可惜。
從年輕買到現在 記憶中的好滋味
七十七歲的王兆宏是四十年的老主顧，住在附近的他，見證大廟周邊商圈的繁榮與沒落，他說，以前金城囍餅蛋糕店二樓有一家咖啡店，是年輕人的聚會場所，很多人從咖啡店離開就順道買麵包，他也是從年輕買到現在，「因為這是記憶中的好滋味」。
六十歲的陳先生也感嘆說，大廟附近是桃園人早期的生活重心，金城也是早年少見的西點蛋糕店，具有特殊意義；八十歲的孫太太說，得知停業消息後幾乎天天來買，想到未來再也買不到這熟悉的滋味，不免有點落寞。
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