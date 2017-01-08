〈南部〉拒馬刀片拆除

2017-01-08

高市警察局長陳家欽擔心鐵拒馬上的利刃造成陳抗群眾與員警傷害，昨下令拆除鐵拒馬上的刀片，換上鐵絲網防護，因至少拆裝三百多座鐵拒馬，又缺乏油壓剪工具，警方漏夜趕工，保大、保安科和各分局動員近百名警力，忙拆鐵拒馬上的刀片，不少員警剪到手都破皮，但為了群眾和同袍的安全，仍堅持下去，不過，因缺乏油壓工具，進度不時中斷，一度想向消防局求援，因怕影響消防救護而作罷。（圖文：記者黃良傑）