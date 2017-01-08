〈中部〉催生INGO中心 中市府、外交部聯手爭經費

2017-01-08

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府規劃省諮議會園區為國際非政府組織（ＩＮＧＯ）中心，希望吸引新南向國家及國際大型非政府組織進駐。社會局長呂建德表示，目前已完成ＩＮＧＯ中心可行性評估，第一階段先規劃光復新村，第二階段再規劃省諮議會，將與外交部聯手爭取中央經費補助。

完成可行性評估

呂建德說，社會局也將改建原聯勤招待所為台中市非營利組織（ＮＰＯ）與志工中心園區，未來ＩＮＧＯ中心將聚焦於台灣優勢特色，以民主人權、人道救援等為優先發展核心。ＩＮＧＯ中心也將進一步與ＮＰＯ中心功能規劃結合，公私協力進行組織及人才培育。

社會局指出，省諮議會前身為台灣省議會，雖因精省而遭裁撤，但它所代表的台灣民主人權崛起之歷史意義，正可藉由ＩＮＧＯ傳承來發揮國際影響力，這也是選址於霧峰的優越條件。蔡英文總統支持推動ＩＮＧＯ中心，市府即組推動專案小組，展開相關行政作業。

ＩＮＧＯ計畫於問卷調查研究階段，即獲得一○一個ＩＮＧＯ表達進駐意願，不但可配合新南向政策，在公民團體組織及人才交流上合作展現成效，近期來訪的大型ＩＮＧＯ，包括國際關懷協會、國際婦女運動基金會、世界自然基金會、無國界醫生等，都表達高度興趣。

先規劃光復新村

呂建德表示，推動ＩＮＧＯ中心計畫，目前已完成ＩＮＧＯ園區結合跨域加值方案可行性評估，近期將與外交部共同提送評估報告，爭取列入中央五年中長期國家軟硬體建設計畫；而整個評估報告，會先以活化光復新村為優先，第二階段再規劃省諮議會。

社會局強調，光復新村占地十九公頃，目前由市府代管，雖部分房舍已由市府勞工局進行摘星計畫，但只有一公頃，未來市府會針對光復新村進行辦公區、會議區、住宿區及活動區的規劃，成為ＩＮＧＯ中心的第一期規劃案。