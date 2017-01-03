〈中部〉斗六冬天蒼蠅爆多 疑肥料惹禍

2017-01-03

比夏天多 黏蠅板黏不完

〔記者詹士弘／斗六報導〕斗六冬天的蒼蠅居然比夏天多！自助餐店黏蠅板上滿滿都是蒼蠅，有人質疑是垃圾轉運站未清惹禍，有人認為是暖冬造成蚊蠅孳生，也有人懷疑是文旦農下肥料，蒼蠅才大量繁殖。文旦農得知民眾反彈，已承諾下基肥七天內翻土覆蓋，減少蒼蠅孳生。

黃姓家庭主婦抱怨說，斗六屬都會區，連夏天都很少有蒼蠅飛舞，現在門窗一開，蒼蠅就飛進屋來，趕都趕不走，戶外汽車上更是停滿蒼蠅，實在噁心，不知是從哪裡跑出來的？

「冬天蒼蠅的數量居然是夏天的十幾倍，一天要用掉十幾張的黏蠅板。」自助餐老闆說，蒼蠅趕都趕不走，看起來很不衛生，他們自己都很不好意思，但不是餐廳不重視環境整潔，而是飛來的蒼蠅太多，而且今年比往年多，懷疑是文旦農下有機肥又碰上暖冬所致。

也有人認為是斗六轉運站的垃圾山惹禍，已堆了三層樓高，引來流浪狗及蒼蠅大軍。

文旦指導員鄭彥甫則說，文旦栽種時不可能使用生雞糞，班員用的是有機肥料，要杜絕蒼蠅問題，就得改採全發酵肥料，但肥量較低、價格偏高，基於成本及作物生長考量，班員較少採用，加上冬天溫度都在廿度以上，才造成蒼蠅大量孳生。

文旦農允 儘速翻土覆蓋

文旦農說，最近是文旦施肥時期，肥料可能造成蒼蠅孳生，文旦農多年來都用補蠅網或黏板滅蠅，但還是有蒼蠅飛到住宅區，造成大家困擾，感到抱歉，會儘速翻土覆蓋肥料，減少蚊蠅滋擾。