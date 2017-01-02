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〈南部〉台灣菩提樹「樹母」 伴台南公園走過百年

2017-01-02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南公園百年菩提樹已被列為台南市珍貴老樹，樹齡約一一○年，樹高廿五．六公尺、胸圍約八公尺，粗壯雄偉，樹冠面積三百平方公尺，是目前已知全台最大、最老的菩提樹，伴隨著台南公園走過百年風華。

工務局長蘇金安說，台南公園樹木參天，綠意盎然，初步調查，公園內共有二千六百株、一百一十四種樹木，列管珍貴老樹共有六十九棵。

其中，靠近公園南路的百年菩提樹最大棵，需要六個人才能合抱。根據台南社大二○○三年底的調查，老菩提樹胸圍七七七公分，高約八層樓，推估樹齡約一一○年。台南社大去年初再度丈量樹胸圍，達八一五公分，事隔十三年，長了卅八公分。

根據農業局的介紹，台南公園菩提樹是目前已知全台最大、最老的菩提樹，應該說，也就是台灣菩提樹的「樹母」！

台南社大環境行動小組研究員晁瑞光說，這棵百年菩提樹是目前已知全國最大的菩提樹。不過，先前颱風肆虐，掃斷很多枝幹，周圍棲地環境也不是很好，土壤因人為踩踏嚴重硬化，未來公園土壤改善時應列為重點。

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  • 台南公園百年菩提樹，是目前已知全台最大、最老的菩提樹。（記者蔡文居攝）

    台南公園百年菩提樹，是目前已知全台最大、最老的菩提樹。（記者蔡文居攝）

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