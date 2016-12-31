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〈北部〉台大希望入學 新住民之女張卉雯上榜

2016-12-31

〔記者蔡政珉／苑裡報導〕「爸、媽，我錄取台大了！」國立苑裡高中女學生張卉雯，母親是原籍越南的新住民，使得她在成長過程中，曾被同學嘲笑母親是「外勞」，但張卉雯不以為意，反而化訕笑為助力，奮發勤學，在校成績名列前茅，校方推薦參加台大「希望入學」計畫，順利錄取台大工商管理學系科技管理組，揚眉吐氣。

「希望未來可以把學習的經驗分享給學弟妹。」張卉雯說，尤其學弟妹有越來越多是新住民之子，或是出身弱勢家庭，她願意將自己一路以來的求學成長歷程，分享給更多學弟妹，告訴大家不要放棄，社區高中生也有機會就讀頂尖大學。

國立苑高校長程俊堅指出，校內新住民之子或弱勢家庭的學生，約占兩成，且新住民在縣內人數逐年增加，預計學區內的新住民家庭比例也會逐漸增加，張卉雯對許多新住民之子而言，是相當好的榜樣。

張卉雯說，國中時曾找不到學習的方向，升上高中後，升學壓力變大，但感謝學校師長隨時教導，並給予鼓勵支持，讓她求學路上不會迷惘。

程俊堅也稱讚張卉雯心理素質佳，不會畏懼挑戰，且時時刻刻要求自己，一定要做到做好，除了高中三年成績維持在前百分之一，也參與社團投入社會服務活動及企劃，關懷在地環境。

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  • 台大希望入學，國立苑裡高中新住民之女張卉雯（左）圓夢。（記者蔡政珉攝）

    台大希望入學，國立苑裡高中新住民之女張卉雯（左）圓夢。（記者蔡政珉攝）

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