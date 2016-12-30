〈台北都會〉北市居民反公宅挺都更 學者批自私
公宅基地周邊 都更案包圍
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市公宅這兩年推行牛步，許多基地都有人以交通、人口壓力反對。記者調查發現，多數公宅基地周邊均有都更案，例如反彈強烈的木柵段基地周邊就有九處都更案，六張犁營區基地周邊也有三處審議中的都更案。學者批評，居民用交通、人口壓力反對公宅興建是假議題，只是不好意思說不歡迎；更認為民眾對公、私開發案雙重標準，是自私、吃定政府的想法。
批交通憂素質 卻雙重標準
台北市長柯文哲十一月也曾在市政會議碎念，興德里營區公宅基地周邊就有三處民間都更案，若周邊因交通反彈，應比照同樣標準，後來市府調查，三處民間都更案緊鄰公宅基地南側及辛亥路對側，距離不到五十公尺。
三月曾批公宅將引來「素質不好居民」的木柵段基地，周邊五百公尺更有九處都更基地，其中兩處仍在審查中，已完工的其中一案，戶數從更新前廿六戶漲至一百廿一戶，增加四．六倍。
木柵里長高銘傳表示壓力很大，支持與反對里民對他來說「手心手背都是肉」，希望政府能盡力說明公宅對社區的好處，讓反對的聲音減少。
六張犁營區周邊居民以交通為由反對蓋公宅，基地周邊五百公尺也有三處都更案在審查中。景勤里長賴惠貞說，三處都更案都不在自己里，無法主導，但也認為應做好交通配套。
賴惠貞說，里民都反映想讓老舊房屋都更，也希望能走政府主導的公辦都更。對於里內為交通反公宅，卻不反對都更案是否矛盾，她認為，里民普遍認為「都更大過於公宅」，並認為都更對交通的影響比較低。
民團：憂房價 找藉口反對
中華民國住宅學會理事長彭建文說，公、私開發都會造成環境衝擊，民眾卻不會到私人基地抗議，自己參與都更還會想加容積，直說這是自私、吃定政府的想法。OURs秘書長彭揚凱直說，交通本來就是假議題，其實是擔心房價降低卻找不到其他理由，民間看開發可以有兩套標準，但政府只能有一套標準。
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