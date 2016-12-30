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〈中部〉孔雀園BOT公聽會 爆翻桌推擠

2016-12-30

〔記者劉濱銓／南投報導〕縣府孔雀園BOT開發案爭議不斷，昨天縣府針對「日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案」召開公聽會，但與會的民進黨議員林永鴻，質疑BOT案木已成舟，與現場人員一言不合，竟爆發翻桌推擠，平息過後雖會議繼續，但縣府與邵族、民團代表，雙方各說各話沒有交集，最後在議員謝明謀、陳翰立等人要求下，縣府將研議再次召開公聽會的可行性。

無結論 將研議再開公聽會

昨會議上民進黨議員林永鴻率先針對議程排定提出意見，林要求將第一個議程改為立即提問，但未獲同意，之後一言不合，與在場的國民黨議員謝明謀發生推擠，並翻掉桌子，最後在副縣長陳正昇主持下才平息。

邵族全體堅決反對開發案

邵族代表陳忠駿指出，孔雀園是族人的祭祖聖地，以往就是他們的活動範圍，但縣府卻忽略邵族傳統領域，不願正視全體族人一致反對開發案的立場，他們堅決為該案背書。

民進黨部批為BOT才來BOT

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷痛批，孔雀園BOT案早在可行性評估前就應該召開公聽會，但縣府卻跳過該程序，開發案都找到最優申請人了，才來開公聽會，根本是為了BOT才來BOT。

縣府：彙整意見供業者參考

縣府觀光處長王源鍾回應，開發案早在民國九十六年就開始規劃，當初法令並未規定在進行可行性評估時，即須召開公聽會，現在做是因為中央要求，才會同該案最優申請人開公聽會，目的是彙整各方意見，作為未來廠商履約時的參考。

國民黨議員謝明謀、民進黨議員陳翰立都說，縣府昨開公聽會，但卻是前天才通知，過程明顯有瑕疵，建議縣府之後先與民眾溝通，再做一次平和理性的公聽會，縣府僅稱會研議，未做具體回應。

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  • 縣府召開孔雀園BOT案公聽會，民進黨縣議員林永鴻（前排，穿黑外套者）不滿議程排定，與在場的國民黨議員謝明謀（前排，穿藍外套者）發生推擠衝突。（記者劉濱銓攝）

    縣府召開孔雀園BOT案公聽會，民進黨縣議員林永鴻（前排，穿黑外套者）不滿議程排定，與在場的國民黨議員謝明謀（前排，穿藍外套者）發生推擠衝突。（記者劉濱銓攝）

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標題：〈中部〉孔雀園BOT公聽會 爆翻桌推擠


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