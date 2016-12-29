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〈中部〉壓力大流鼻血 周佳薇「血淚交織」摘金

2016-12-29

技藝競賽 明德美容科爭光

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「血淚交織」的金牌！明德中學美容科學生周佳薇是緊張大師，壓力一來容易流鼻血，挑戰全國高中學生技藝競賽當天上場前又流鼻血，緊急止血後上陣，從全國一○七名選手中勇奪美顏組第一名，領獎時喜極而泣，直說是「血淚交織」的榮譽。

周佳薇的學姊已連兩屆在該項競賽鍍金，承擔三連霸壓力，讓自我要求高的她花極多時間苦練，但練到賽前兩個月她畫出的眉型仍老是一高一低，指導老師才赫然發現她因兩眼視差一百度，有視覺平衡感不佳問題。

先天的限制讓周佳薇常練到淚眼婆娑，但她不氣餒摸索化妝角度，終於喬出化妝時要偏左的最佳位置，才畫出「平衡的臉」。

賽前一個月抽籤選手選出，抽籤選手唐嫈璇手藝出色，有時甚至超越她，讓她備感壓力，常急到流鼻血，更氣自己不爭氣爆哭，幸好老師輔導，加上她自己翻看雜誌找靈感，平穩心情。

比賽當天，周佳薇面對來自全國好手出賽前竟又流鼻血，手忙腳亂止血後上陣，挑戰「瑪麗蓮夢露的妝」，最後畫出「優雅的豔麗」，成功鍍金更締造三連霸佳績，當大會宣佈成績時，周佳薇喜極而泣，擁抱「血淚交織的金牌」。

至於唐嫈璇術科全國第二，加計學科後獲個人第五名，兩人成績合計獲團體第一名。

幼保科學生邱昱綺挑戰教具製作組，以「節日」為題發想，她觀察到大會提供的素材以綠色系為主，以端午節設計能讓幼兒發展觸覺的粽子及練大肌肉敏覺力的划龍舟遊戲，獲第二名肯定。

新民高中4生獲4座金手獎

此外，新民高中學生包括蕭伃晴、賴奕伶、賴昭旭及陳銘恩也在全國高中學生技藝競賽獲四座金手獎，其中，餐飲服務類的蕭伃晴兩個月內削掉約九十斤的柳丁類水果，練到手都長繭，抱回金手獎，開心直說，努力值得了。

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  • 周佳薇挑戰全國技藝競賽上陣前流鼻血，仍技高一籌笑擁「血淚交織的金牌」。（記者蘇孟娟攝）

    周佳薇挑戰全國技藝競賽上陣前流鼻血，仍技高一籌笑擁「血淚交織的金牌」。（記者蘇孟娟攝）

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