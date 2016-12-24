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〈北部〉臥室搭溫室 種出40株大麻

2016-12-24

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣警察局、刑事警察局第三大隊第三隊在鳳林鎮破獲花蓮今年最大宗的大麻種植案，在黃姓男子住處起出40株即將收成的大麻。

警方說，黃男在臥室內用帳篷自製3座簡易溫室，以燈具及電扇、冷氣等設備來控制溫度及濕度，甚至還有「插枝」繁殖法，短短4個月，就讓大麻植株成長到約140公分高，讓警方相當驚訝。

警方說，高中畢業學歷的23歲黃姓男子由於經營的民宿生意欠佳，竟想發毒品財，從國外購買大麻種子，從網路上學習種植技術，警方正針對毒品來源擴大追查。

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  • 花蓮警方在鳳林鎮破獲今年縣內最大宗的大麻種植案。（記者王錦義攝）

    花蓮警方在鳳林鎮破獲今年縣內最大宗的大麻種植案。（記者王錦義攝）

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標題：〈北部〉臥室搭溫室 種出40株大麻


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