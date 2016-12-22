〈北部〉（花蓮）玉里、卓溪長照2.0啟動 人力仍缺
〔記者花孟璟／花蓮報導〕小英總統長照2.0政見明年啟動，第一期試辦計畫全國九個縣市鄉鎮單位入選，花蓮縣唯一入選的「卓溪鄉、玉里鎮社區整合照顧」單位，昨舉辦啟用典禮，由於服務人數可能增加近一倍，承辦的門諾醫院表示，「目前照顧人力招募仍存在難度」，希望政府能再提高照服員的薪資及福利，才能增加誘因！
撥打專線 服務員到府評估
揭牌儀式由花蓮縣副縣長蔡運煌、衛生局長李宏滿等共同主持，包括位於卓溪鄉的B級據點「複合型服務中心」、連同卓溪鄉太平部落（卓溪鄉衛生所）、卓溪村社區發展協會、台北榮總玉里分院、玉里鎮衛生所四處C級據點的「巷弄服務站」。
蔡運煌說，即日起玉里、卓溪民眾可以打專線8882592，一通電話就有服務員到府評估，與家屬共同討論照顧計畫，希望提供「看得到、找得到、用得到」的服務，明年縣府也會輔導各鄉鎮配合中央政策陸續開辦。
承辦的門諾醫院高專韋淑玲說，長照十年計畫1.0實施後，門諾醫院一○一年即承接卓溪長期照顧據點，共三百九十二人接受包括照顧服務、輔具及居家無障礙環境、老人營養餐飲、交通接送、長照機構服務、居家護理、社區及居家復健、喘息服務等八項服務。
門諾醫院承辦 照顧近700人
韋淑玲說，在長照1.0時代的服務對象限六十五歲以上老人，只有山地鄉才有五十五歲以上老人加入；新的2.0則把平地鄉五十五歲以上健康或稍微衰弱的老人都納入，加上新增的玉里鎮老年人口眾多，因此估計接受服務人數將增加到幾近二倍，約七百人左右。
此外，服務項目也從1.0的八項增加到2.0的十七項，包括失智症的照顧、原住民社區整合服務、小規模多機能服務、家庭照顧者支持服務據點、預防失能或延緩失能的復健運動、居家醫療等九項服務。
這也使照顧服務員「工作量」預期大幅增加。韋淑玲說，目前以卓溪鄉為主的照服員人力有三十多名，面對將來愈來愈多人加入長照2.0系統，會加緊招聘照顧人力，但也坦言「招募不是很容易」，主要是薪水、福利未達預期，也希望政府酌予提高。
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標題：〈北部〉（花蓮）玉里、卓溪長照2.0啟動 人力仍缺
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