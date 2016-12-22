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〈北部〉竹市食物森林 首批蔬菜喜收成

2016-12-22

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市「食物森林」示範地第一批作物收成了！昨天舉辦分享派對，市民一起將成熟的番薯葉、韭菜、九層塔摘下分享。市長林智堅說，希望藉由食物森林共耕、共享，讓食農教育向下扎根。

新竹市食物森林上月開幕，由武功里環保義工隊認養，隊長楊新崎帶著義工夥伴維護，每天一早就有人巡視、澆水、拔草，細心照料，示範地的蔬菜、果樹、香草植物都長得非常茂盛，吸引紅蜻蜓、小白鷺等生物造訪，不少家長假日帶著小朋友來抓蟲、除草，住附近的交大教授也每天去散步。

關西高中校長室秘書陳嘉政是台大農藝學碩士，研究專長為有機種植，教學經驗豐富，他以實作方式教導民眾有機的除蟲方法，更提醒大家，正確處理病蟲害並非趕盡殺絕，而是營造健全的食物森林生態系，才能利用自然的機制控制蟲害。

「讓孩子見證食物從土地到餐桌的過程！」林智堅說，新竹市食物森林從設計、完成到維護都是全民參與，結合社區力量、採用共享原則，要向下一代傳遞愛護環境、永續發展的價值觀。

新竹市政府在公有綠地打造食物森林，開放全民設計、共耕、共享，不但獲得環保署長李應元肯定，更吸引台北市政府公園路燈工程管理處專程率團參訪，期盼借鏡新竹市成功模式，帶動公民參與公共事務、共創永續環境。

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  • 新竹市「食物森林」第一批蔬菜歡慶收成，大家採收、分享番薯葉。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市「食物森林」第一批蔬菜歡慶收成，大家採收、分享番薯葉。（記者蔡彰盛攝）

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