〈南部〉滿州災後復原慢 鄉民嘆國軍、通訊遲到位

2016-09-21

〔記者蔡宗憲／滿州報導〕莫蘭蒂風災受創嚴重的滿州鄉，直到昨天早上仍無遠傳及台哥大兩家電信基地台支援，全鄉更只有三十二名阿兵哥協助，電訊業者在昨午到位後，鄉民懇求軍方至少能協助幫助校園恢復環境。

全鄉僅32阿兵哥協助救災

滿洲鄉代主席莊期文說，滿州四所重要學校，永港國小及滿州國小完成清除，但滿州國中及長樂國小校園仍有不少傾倒樹木及玻璃碎片，重災的滿州鄉僅有三十餘名兵力支援，期盼軍方能多派兵協助校園整理，「家園可以一步步來，但校園安全容不得一絲風險。」

校園近三十棵樹木倒伏傾斜的滿州國中，三個樓層迴廊的落地玻璃全毀、水塔飛走，昨天一早僅有六十二歲老工友獨自鋸著樹木，老師們利用下課時間帶著學生清理危險性較低的溝渠，需要大型機具及兵力協助的大樹則無力整理。

兩電信業者 昨終於前來修繕

至於遭滿州鄉民埋怨超過六天的兩家電信商，昨午終於派遣行動基地台抵達滿州鄉公所前，莊期文憤怒表示，風災至今快一週，這兩家電信商毫無企業責任，延誤滿州救災，「一家只有收費、沒有訊息，一家台灣耍老大，考慮號召全鄉轉換電信商。」

鄉長：清潔車有限 過多兵力無用

滿州鄉長余增春指出，感謝通訊業者終於在昨午進入滿州，由於公所清潔貨車有限，過多兵力也無濟於事，目前針對主要道路及各村落整理，今天會進入校園進行整理。