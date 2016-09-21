〈台北都會〉取消敬師金推優惠 老師：放假較重要

2016-09-21

〔記者梁珮綺／台北報導〕下週三就是教師節，北市府今年因「無法源依據」，取消發放敬師金二千元給教師，省下經費七千二百萬元，教育局改規劃自九月廿八日至十月廿七日一個月期間，十六個場館可免費入場，不過，有老師表示，可感受到市府心意，但與期待還是有落差，而且有些場館平常不會去，所以優惠場館免費的吸引力不大，「比較像是拿到一堆沒有用的Coupon。」

今年砍掉七千二百萬元預算

北市府從民國七十五年起發放敬師金給各校教職員工，據了解，最早是三千元現金、後來改為二千元，民國九十五年起皆為二千元現金、禮券或等值禮品，民國一○二年起全改為禮券，今年因無法源依據而取消，公立高中職以下約三萬六千人受影響，即砍掉七千二百萬元預算，改與其他各局處合作，推場館優惠，從九月廿八日起至十月廿七日期間，台北市立美術館、二二八紀念館、當代藝術館、林語堂故居、兒童新樂園、北市天母網球場等十六處場館，教師可憑教師證免費入場。

教育局中教科長鍾德馨表示，台北市立交響樂團十月七日、八日各在國家音樂廳、中山堂舉辦音樂會，教師可享七折優惠；台北藝術節從九月卅日至十月十六日的《4x4 瞬間建築》、《一瞬之光．How Long Is Now》、《中性》、《歐洲聯結》四檔節目，教師購票可打九折。

不過，教師會理事長何俊彥表示，北市交表演、台北藝術節的節目給的折扣不大，可能信用卡、會員卡的折扣更多，且優惠只給教師一人，「如果要與家人、小孩一同前往，並沒有比較優惠」，認為敬師月活動沒有讓老師感覺到被感謝、被關懷。

一位不願具名的老師表示，可感受到市府心意，實際上對老師來說，還是放假比較重要，且有些場館本來就不太常去，敬師月優惠的實質意義不大。