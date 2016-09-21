| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉取消敬師金推優惠 老師：放假較重要

2016-09-21

〔記者梁珮綺／台北報導〕下週三就是教師節，北市府今年因「無法源依據」，取消發放敬師金二千元給教師，省下經費七千二百萬元，教育局改規劃自九月廿八日至十月廿七日一個月期間，十六個場館可免費入場，不過，有老師表示，可感受到市府心意，但與期待還是有落差，而且有些場館平常不會去，所以優惠場館免費的吸引力不大，「比較像是拿到一堆沒有用的Coupon。」

今年砍掉七千二百萬元預算

北市府從民國七十五年起發放敬師金給各校教職員工，據了解，最早是三千元現金、後來改為二千元，民國九十五年起皆為二千元現金、禮券或等值禮品，民國一○二年起全改為禮券，今年因無法源依據而取消，公立高中職以下約三萬六千人受影響，即砍掉七千二百萬元預算，改與其他各局處合作，推場館優惠，從九月廿八日起至十月廿七日期間，台北市立美術館、二二八紀念館、當代藝術館、林語堂故居、兒童新樂園、北市天母網球場等十六處場館，教師可憑教師證免費入場。

教育局中教科長鍾德馨表示，台北市立交響樂團十月七日、八日各在國家音樂廳、中山堂舉辦音樂會，教師可享七折優惠；台北藝術節從九月卅日至十月十六日的《4x4 瞬間建築》、《一瞬之光．How Long Is Now》、《中性》、《歐洲聯結》四檔節目，教師購票可打九折。

不過，教師會理事長何俊彥表示，北市交表演、台北藝術節的節目給的折扣不大，可能信用卡、會員卡的折扣更多，且優惠只給教師一人，「如果要與家人、小孩一同前往，並沒有比較優惠」，認為敬師月活動沒有讓老師感覺到被感謝、被關懷。

一位不願具名的老師表示，可感受到市府心意，實際上對老師來說，還是放假比較重要，且有些場館本來就不太常去，敬師月優惠的實質意義不大。

廣告
  • 下週三就是教師節，北市府今年因「無法源依據」取消發放敬師金給教師，改推場館優惠，不過，有老師表示，有些場館平常不會去，所以優惠場館免費的吸引力不大，還是放假比較重要。 （記者梁珮綺攝）

    下週三就是教師節，北市府今年因「無法源依據」取消發放敬師金給教師，改推場館優惠，不過，有老師表示，有些場館平常不會去，所以優惠場館免費的吸引力不大，還是放假比較重要。 （記者梁珮綺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
台車、德商合作 輕軌國車國造

台灣軌道車輛與機電系統因採購規模小，廠商往往選擇進口，但各國廠商機電系統無法整合、機廠無法共用，導致用地徵收困難及營運成本增加。新北市府建置…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：〈台北都會〉取消敬師金推優惠 老師：放假較重要


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.