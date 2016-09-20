〈南部〉劉紫彤遺愛人間 康寧大學頒傑出校友
2016-09-20
〔記者劉婉君／台南報導〕康寧大學休閒管理系校友劉紫彤五月因病辭世，年僅廿六歲的她遺愛人間，將大體捐贈給醫學單位，做為研究之用，校方感念她的精神，昨天開學第一天，舉辦追思會頒贈傑出校友，宣布成立「劉紫彤同學獎學金」，並發動一日捐，所得全數捐給其母校四維高中，要代替劉紫彤照顧有心向學的學弟妹及花蓮地區學子。
劉紫彤從小罹患先天性高免疫球蛋白ｅ症，大學期間曾因健康狀況突然惡化，緊急住院一個多月，為了功課，即使躺在病床上，仍然常抱著課本研讀，遇到不懂的地方就向同學線上諮詢，返校後即安排課後輔導，補足進度，為了減輕家中經濟負擔，也積極爭取校內外打工機會，追思會上，全校師生透過影片，一同回顧她的身影，並點亮排列成愛心形狀的燭光，象徵要將劉紫彤的愛傳遞下去。
校方特製一座傑出校友獎牌，獎牌上有一張劉紫彤的照片，劉母劉玟華從校長黃宜純手中接過獎牌時，忍不住頻頻拭淚。
劉玟華說，自己不懂母愛，劉紫彤從小在不健全的家庭長大，卻知足、不怨恨、獨立，還教導她要快樂過每一天，改變了她的人生，讓她成為「世界上最幸福的媽媽」，勉勵學生也要及時行孝、行善。
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