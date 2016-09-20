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〈北部〉機捷團隊承包桃捷綠線 議員憂重蹈覆轍

2016-09-20

專案管理顧問 中興工程獲得優先議價權

〔記者陳昀／桃園報導〕總金額高達九八二億元的桃園綠線捷運工程，專案管理顧問（ＰＣＭ）公開評選由「中興工程顧問、亞新工程顧問」團隊獲得優先議價權，多位國民黨市議員昨天質疑說，中興工程顧問也是機場捷運的ＰＣＭ廠商，甚至牽涉新北環快弊案，「前帳未清，難道要讓綠線捷運重蹈覆轍？」並質疑綠營立委以往高分貝痛批，如今卻噤聲不語，「難道顏色對了，什麼錯都沒了嗎？」

市長：會嚴格把關 若無法達標就換廠商

市長鄭文燦昨天到市議會進行施政報告，他回應說，經過公開評選，國內只有中興工程顧問及台灣世曦工程顧問兩家公司通過審查，這兩家在中央與地方承包許多標案，各有缺點，標案採優先議價權，中興工程雖被停權但仍在申訴中，如果行政院公共工程委員會最後把中興工程停權，市府就不會簽約。

鄭文燦表示，市府朝嚴格議約的方向執行，並開列標準項目表，若中興工程無法達標就更換廠商。

「難道只能在中興、世曦兩顆爛蘋果中挑一顆？」市議員楊朝偉、舒翠玲、魯明哲和梁為超等人指出，機場捷運通車六度跳票，中興工程顧問就是機場捷運的ＰＣＭ廠商，前帳未清又想承攬桃園綠線捷運，中興工程也牽涉新北環快弊案，卻趁申訴期間搶標桃園綠線捷運，不良廠商竟拿到綠線捷運標案，市府難道不憂心也不設防？

四名國民黨籍市議員表示，包括民進黨立委段宜康、鄭運鵬等人，在馬政府時代曾多次質疑中興工程讓機場捷運跳票六次、延宕多時無法通車，並涉及喝花酒弊案，綠委也指世曦鬧出機場淹水的國門之恥，但綠營立委在中興工程獲得綠線捷運的優先議價權後就不再批評，讓人質疑「顏色對了就一切ＯＫ？」

舒翠玲並質疑，外傳綠線捷運將分成十個小標案，在ＰＣＭ公司尚未確認計畫內容就先分包，而非按地形等實際情況分包，感覺像分食大餅，她擔心這是「政策指導」，為何不邀集國外廠商承包或委託有經驗的台北市政府捷運局？

對於藍營議員的輪番批評，鄭文燦不悅回嗆「質詢不要造謠！」他強調相關傳聞都是子虛烏有，用十個小標案分食大餅的事絕不會發生，市府會以最高標準議約並嚴加審議，「中興要改革、世曦也要改革」，若沒辦法達標就不簽約。

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  • 市議員梁為超（左起）、楊朝偉、魯明哲及舒翠玲昨天聯合質詢桃園綠線捷運的ＰＣＭ標案。 （記者陳昀攝）

    市議員梁為超（左起）、楊朝偉、魯明哲及舒翠玲昨天聯合質詢桃園綠線捷運的ＰＣＭ標案。 （記者陳昀攝）

  • 市議員梁為超（左起）、楊朝偉、魯明哲及舒翠玲昨天聯合質詢桃園綠線捷運的ＰＣＭ標案。 （記者陳昀攝）

    市議員梁為超（左起）、楊朝偉、魯明哲及舒翠玲昨天聯合質詢桃園綠線捷運的ＰＣＭ標案。 （記者陳昀攝）

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機捷團隊承包桃捷綠線 議員憂重蹈覆轍

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