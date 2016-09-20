〈北部〉機捷團隊承包桃捷綠線 議員憂重蹈覆轍
專案管理顧問 中興工程獲得優先議價權
〔記者陳昀／桃園報導〕總金額高達九八二億元的桃園綠線捷運工程，專案管理顧問（ＰＣＭ）公開評選由「中興工程顧問、亞新工程顧問」團隊獲得優先議價權，多位國民黨市議員昨天質疑說，中興工程顧問也是機場捷運的ＰＣＭ廠商，甚至牽涉新北環快弊案，「前帳未清，難道要讓綠線捷運重蹈覆轍？」並質疑綠營立委以往高分貝痛批，如今卻噤聲不語，「難道顏色對了，什麼錯都沒了嗎？」
市長：會嚴格把關 若無法達標就換廠商
市長鄭文燦昨天到市議會進行施政報告，他回應說，經過公開評選，國內只有中興工程顧問及台灣世曦工程顧問兩家公司通過審查，這兩家在中央與地方承包許多標案，各有缺點，標案採優先議價權，中興工程雖被停權但仍在申訴中，如果行政院公共工程委員會最後把中興工程停權，市府就不會簽約。
鄭文燦表示，市府朝嚴格議約的方向執行，並開列標準項目表，若中興工程無法達標就更換廠商。
「難道只能在中興、世曦兩顆爛蘋果中挑一顆？」市議員楊朝偉、舒翠玲、魯明哲和梁為超等人指出，機場捷運通車六度跳票，中興工程顧問就是機場捷運的ＰＣＭ廠商，前帳未清又想承攬桃園綠線捷運，中興工程也牽涉新北環快弊案，卻趁申訴期間搶標桃園綠線捷運，不良廠商竟拿到綠線捷運標案，市府難道不憂心也不設防？
四名國民黨籍市議員表示，包括民進黨立委段宜康、鄭運鵬等人，在馬政府時代曾多次質疑中興工程讓機場捷運跳票六次、延宕多時無法通車，並涉及喝花酒弊案，綠委也指世曦鬧出機場淹水的國門之恥，但綠營立委在中興工程獲得綠線捷運的優先議價權後就不再批評，讓人質疑「顏色對了就一切ＯＫ？」
舒翠玲並質疑，外傳綠線捷運將分成十個小標案，在ＰＣＭ公司尚未確認計畫內容就先分包，而非按地形等實際情況分包，感覺像分食大餅，她擔心這是「政策指導」，為何不邀集國外廠商承包或委託有經驗的台北市政府捷運局？
對於藍營議員的輪番批評，鄭文燦不悅回嗆「質詢不要造謠！」他強調相關傳聞都是子虛烏有，用十個小標案分食大餅的事絕不會發生，市府會以最高標準議約並嚴加審議，「中興要改革、世曦也要改革」，若沒辦法達標就不簽約。
看更多！請加入自由時報粉絲團
專案管理顧問 中興工程獲得優先議價權總金額高達九八二億元的桃園綠線捷運工程，專案管理顧問（ＰＣＭ）公開評選由「中興工程顧問、亞新工程顧問」團…
- 兆豐案扯到爆 向美烏龍申報多40億美元
- 美爆炸案阿富汗裔嫌犯 與警方交火被捕
- 下月時薪漲至126元 元旦133元
- 少子化怪象 偏校「借學生」避減班
- 周興哲獻聲 鼓舞聽損兒
- 警下班當賊 夥同毒友偷藝品
- 敘宣布停火結束 阿勒坡遭猛攻
- 台灣8月人民幣存款餘額止跌
- 終結16年張榮味時代！ 台北農產總座請辭轉任北市府
- 藍8縣市長集體赴中 國台辦一手策畫
- 紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
- 警和單親媽通姦 妻原諒不起訴
- 防杜借學生 澎湖、苗栗優先查減班臨界點學校
- 上班一族9月徵文─職場婦女甘苦談
- 雄影打親情牌 張翰變身暴力「老子」
- 鋒哥雕像差很大 網友集資要再造
- 大巨蛋主仲又惹議 李復甸曾彈劾柯
- 泛太平洋女網賽》 大雨攪局 雙詹首戰順延
- 日裁定蘋果補稅1.18億美元
- 敘停火協議到期 難民高峰會登場
- 老爹昨未先發 全為對付金鶯
- Note7危機處理 學者、3C達人肯定
- 自由廣場》林全好大的官威！
- 國民黨取得黨產會預算排審權 綠委籲迴避
- 自由廣場》敬致洪慈庸委員的公開信
- 陳雅琳跳槽壹電視 削凱子事件沾汙點
- 陳雅琳跳槽壹電視 傳年薪500萬 斷開三立
- 股匯雙漲 台幣升2.39角
- 光子源設施啟用 總統稱台灣之光
- 台版鋼鐵人 3D列印電動義肢
- 阿帕契姊閉關1年半 .悄悄復出時尚圈
- 誦經400次要240萬 法師收不到錢告阿婆
- 狂毆醫師 判刑3月、需保護管束
- 兒一睡不醒 母心急擲筊也昏迷
- 《使徒行者》邀張家輝古天樂鬥智
- 洋基遭紅襪橫掃 季後賽愈來愈遠
- 消費者相信三星的誠意／預約換機踴躍 首日突破兩成五
- 《皇后》搖滾台北Hot翻天 跟歌迷玩自拍
- 大學考招連動 家長盼高三學滿再考
- 吳宗憲回嗆金鐘評審沒常識
標題：〈北部〉機捷團隊承包桃捷綠線 議員憂重蹈覆轍
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email