〈中部〉心向漫境 陳美惠揮灑教室窗外景色
2016-09-18
〔記者蔡淑媛／台中報導〕曾獲全省美展油畫金牌獎等全國大獎的陳美惠本月在大墩文化中心展出個人油畫創作展「心向漫境」，以心之所向、漫遊畫境寫意手法，畫出家鄉養蚵人家、白鷺鷥和都市麻雀景象，記錄生活平凡事物的美與生命力，也以少小離家老大回的心境，刻畫出原鄉的質樸與感動。
陳美惠從事美術教職卅年，歷經家人過世的沉痛，陷入低潮，在心境逐漸平復後，憂鬱畫風轉為開朗亮麗的色調，重新體悟家鄉布袋海港之美，以明亮的色彩與線條畫出原鄉質樸的美與真，讓人重新反思，她也將卅年的職場與生活心境重新整理，期待新局開創。
台中家商美術教師陳美惠以看了廿年的教室窗外景色，畫出巨幅作品「心向漫境」，金沙百貨、鐵皮舊屋等陳列其中，畫建築用分割表現虛實空間，透過滴流、肌理、油彩堆疊等技法呈現東區新舊建築交疊，從教室窗口悠遊都市，紀錄四季情感變化，把平凡的場景畫出真實的感動。
陳美惠也畫家鄉嘉義布袋漁港風貌「蚵棚晨曦」，畫出大片蚵田在晨曦下展現美麗的蚵殼紋理，也畫進養蚵、剝殼人家的辛苦與期待，另外她在冬日目擊大批白鷺鷥從魚塭覓食，展翅高飛遮蔽天空的壯觀景象，震撼的心情經沉潛、思考兩、三個月後才能完整畫出，以分割、線條延伸重現白鷺鷥飛翔時輕盈、重疊效果，難度高。
陳美惠展出第七次個人油畫創作展共卅三幅，記錄悠遊城市與家鄉，當下心中的感動，畫出都市中平凡的美，也畫出原鄉的質樸卻動人無比的時刻，展至九月廿八日。
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