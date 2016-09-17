〈南部〉高雄莫蘭蒂農損4.6億 啟動現金救助
2016-09-17
〔記者蔡清華／高雄報導〕強颱莫蘭蒂重創高雄，風強雨驟造成棗子、番石榴及香蕉等農作物災情慘重，全市農損金額高達四億六千萬多元，市府昨宣布即刻啟動現金救助。
昨起至26日受理申報
高雄市長陳菊前天陪同行政院長林全前往燕巢勘查後，晚間農委會火速公告高雄市為現金救助地區，自十六日起至廿六日止，受理農民申報。
市府農業局表示，各區公所於中秋連假及例假日期間仍照常受理，請受災農民持身分證、印章、農會存摺及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向各區公所申辦，市府也會協請試驗改良場所協助農民，以期能在最短時間內復耕，降低農民損失。
高市番石榴和蜜棗產量皆為全國之最，番石榴種植面積約為二六六九公頃，占全國近四成；蜜棗種植面積為八五三公頃，占全國四成三。
莫蘭蒂肆虐高雄，造成燕巢、大社等芭樂、棗子主要產區嚴重落果、折枝，溫網室設施毀損嚴重。經農業局初步估計，全市農產損失金額高達四億六千多萬元，其中芭樂損失就破兩億元，蜜棗也正值開花結果期間，損失超過九千萬元，其他還包括香蕉及溫網室設施毀損嚴重。
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