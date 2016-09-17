| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬勒卡颱風襲台 桃園唐穗山4登山客平安下山
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉高雄莫蘭蒂農損4.6億 啟動現金救助

2016-09-17

〔記者蔡清華／高雄報導〕強颱莫蘭蒂重創高雄，風強雨驟造成棗子、番石榴及香蕉等農作物災情慘重，全市農損金額高達四億六千萬多元，市府昨宣布即刻啟動現金救助。

昨起至26日受理申報

高雄市長陳菊前天陪同行政院長林全前往燕巢勘查後，晚間農委會火速公告高雄市為現金救助地區，自十六日起至廿六日止，受理農民申報。

市府農業局表示，各區公所於中秋連假及例假日期間仍照常受理，請受災農民持身分證、印章、農會存摺及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向各區公所申辦，市府也會協請試驗改良場所協助農民，以期能在最短時間內復耕，降低農民損失。

高市番石榴和蜜棗產量皆為全國之最，番石榴種植面積約為二六六九公頃，占全國近四成；蜜棗種植面積為八五三公頃，占全國四成三。

莫蘭蒂肆虐高雄，造成燕巢、大社等芭樂、棗子主要產區嚴重落果、折枝，溫網室設施毀損嚴重。經農業局初步估計，全市農產損失金額高達四億六千多萬元，其中芭樂損失就破兩億元，蜜棗也正值開花結果期間，損失超過九千萬元，其他還包括香蕉及溫網室設施毀損嚴重。

廣告
  • 莫蘭蒂颱風讓農作物災情慘重，高市府昨宣布即刻啟動現金救助。（記者蔡清華攝）

    莫蘭蒂颱風讓農作物災情慘重，高市府昨宣布即刻啟動現金救助。（記者蔡清華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
屏東115歲人瑞 彭玉梅辭世

出生於西元一九○二年八月七日的彭玉梅，是屏東最高齡人瑞，上週六在家中辭世，享壽一一五歲，外地的子孫趁著秋節連假回到三地門鄉青葉部落，緬懷老阿…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
柚子肉丸
傳統青醬細扁麵
美味沙拉小秘訣
颱風過後這樣洗蔬果
轉寄

標題：〈南部〉高雄莫蘭蒂農損4.6億 啟動現金救助


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月17日‧星期六‧丙申年八月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.