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〈北部〉苗縣》圓樓周邊違停多 警：當心罰900

2016-09-17

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮觀光景點客家圓樓屢遭投訴，許多旅客車子大喇喇停在路邊，甚至人行道，形成「一條龍」停車陣，圓樓對面縣府設置的停車場卻空蕩蕩，省錢、貪圖少走幾步路，影響用路人安全！

縣府文觀局客家事務科長何文琪說，已連續好幾天接獲居民反映，圓樓管理人員巡視一見違停，就會通報派出所取締。

客家圓樓前農夫市集攤販說，時常聽到遊客抱怨，圓樓展出物太少，還收入場費，逛沒幾分鐘就出來，附近又沒什麼景點可去，停車場一次就收五十元，很不划算！

何文琪說，縣府停車場小型車一次計費五十元、大型車一百元，已比附近收費停車場便宜很多，建議遊客不應違停，不會被拖吊、開單因小失大，也不會波及用路人安全。

管轄的竹南警分局新港派出所說，近來遊客銳減，違停情形已經減少很多，圓樓管理員一看見違停，都會立即通報警方來取締，呼籲遊客遵守交通規則，否則就得收下在設有禁止停車標誌、標線處停車的九百元罰單。

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  • 不少遊客開車到苗栗後龍的客家圓樓一遊，車子不停車場，停在客家圓樓前路邊黃線上。（記者許展溢攝）

    不少遊客開車到苗栗後龍的客家圓樓一遊，車子不停車場，停在客家圓樓前路邊黃線上。（記者許展溢攝）

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