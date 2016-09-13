〈台北都會〉運動+高纖飲食 上班族擺脫微胖

2016-09-13

〔記者謝佳君／台北報導〕想穿時尚單品，局部肥胖卻讓你縮手？營養師楊承樺指出，夏季減重門診常見患者不是體態明顯豐腴，反而多是受到工作型態影響，導致胸垂背腫的脂肪囤積、腰間肉凸出及小腿肚粗壯等局部微胖困擾。建議除了規律運動與保持正確姿勢，可搭配高纖飲食打造完美體態。

楊氏診所營養師楊承樺指出，上班族長期壓力大、影響荷爾蒙，上半身脂肪容易堆積，加上長期缺乏運動、肌肉量少，更易產生厚實肩線、肥軟副乳與「掰掰袖」而看來虎背熊腰。建議針對上身微胖，應減少高熱量與精緻醣類食物攝取，可多挑選幫助體內抗發炎的鮭魚、鯖魚等食材。

還有女性常見的便秘困擾也會導致小腹凸出，現代人久坐的生活型態也易使脂肪累積大腿及腹部，此時應減少脂肪攝取，並挑選高纖維食物如各類蔬菜、全穀類食物及高纖豆漿，有助排便，降低脂肪囤積。

至於飲食重口味引起的水腫及少運動、久站久坐影響下半身血液循環，造成腿部粗壯，則應避免高鈉食物，並多挑選利水、排水食物，如芹菜、菠菜、葡萄柚、綠茶等，有助恢復腿部理想線條。

楊承樺也建議，可適時搭配無加糖或低糖的高纖豆漿，同時達到高纖、低鈉、優質蛋白質三大飲食原則，但最重要仍是規律運動與健康攝取飲食，就能擺脫微胖困擾，享受健康輕盈的體態。