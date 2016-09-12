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〈南部〉全台吉祥物PK 57隻同台搶鏡

2016-09-12

〔記者王榮祥／高雄報導〕「二○一六全台吉祥物ＰＫ戰＠高雄」昨登場，五十七隻吉祥物首次同台賣萌，隨即展開「偶最有力」拔河戰，大多數吉祥物根本無心拔河，爭先恐後搶鏡頭，舞台上下一陣大亂鬥、萌翻全場。

太狂了 台上台下亂成一團

吉祥物大戰由高市新聞局首創，去年推出後深獲好評，今年擴大辦理、廣邀全台吉祥物，吸引民間企業、政府單位共卅二隊、五十七隻吉祥物報到。

代表桃園參賽、被下令「不得獎就不要回來」的ㄚ桃與猿哥，前天由桃園市新聞處長張惇涵領軍，賽前大陣仗拜訪高市府打探敵情，成功踢館又製造話題。

高市副市長許立明在開幕式為ㄚ桃與猿哥「抱屈」，強調「桃園若無情，高雄必有義」，剛落成的燕巢關懷動物之家（流浪貓狗收容所）有舒適空間可收留，請兩位不必擔心，四兩撥千金回擊桃園。

開幕式上，花媽人偶由去年首屆萌主「高通通」陪伴，專程到場致意，不料吉祥物們不領情，在主持人介紹時四處亂竄，拍團體照時還擋在花媽面前，逼得主持人頻告誡︰「你完蛋了，擋住花媽！」

太萌了 拔河比賽笑翻全場

原規劃第一階段進行「偶最有力」拔河戰，多數吉祥物竟放下繩子，跑到舞台前又跳又唱、拚命搶鏡；部分吉祥物則趁亂拿起繩索拚命拉，台上台下亂成一團、笑翻全場。

除了「高通通」、「高雄熊」等人氣吉祥物，台北世大運熊讚Bravo、台中大雅的達達跟雅雅、國城建設的國城熊Hibe、日月光阿明妹與阿明哥、高雄捷運永福跟哈比、夢時代Mimity，以及高雄海洋局的高雄五寶、大金冷氣的大金寶寶、雄壯威武的三軍人偶，大夥都設法從亂軍中突圍、搶攻版面。

拔河賽後，九月十二日起進行網路票選，十月一日有車隊大遊行，詳情可至官網（http://2016pk.tw/）查詢。

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  • 南投縣南港社區發展協會吉祥物南港小水鹿（黃色）賣力拔河。 （記者王榮祥攝）

    南投縣南港社區發展協會吉祥物南港小水鹿（黃色）賣力拔河。 （記者王榮祥攝）

  • 高市六龜區公所吉祥物竹簍水妹跑到觀眾席拉票。（記者王榮祥攝）

    高市六龜區公所吉祥物竹簍水妹跑到觀眾席拉票。（記者王榮祥攝）

  • 2016全台吉祥物PK戰@高雄昨登場，57隻吉祥物同台賣萌。 （記者王榮祥攝）

    2016全台吉祥物PK戰@高雄昨登場，57隻吉祥物同台賣萌。 （記者王榮祥攝）

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