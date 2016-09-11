〈南部〉全台吉祥物PK戰 桃園ㄚ桃、猿哥探軍情

2016-09-11

〔記者王榮祥／高雄報導〕二○一六「全台吉祥物PK戰@高雄」今登場，被下令「不得獎就不要回去」的桃園吉祥物ㄚ桃與猿哥，昨提前拜訪高雄市政府打探敵情，花媽人偶與首屆萌主高通通出面接待，雙方先禮後兵，也為今天賽事暖場。

高市府去年首度策劃吉祥物大戰獲好評，今年擴大辦理、廣邀全台吉祥物齊聚，吸引民間企業、政府單位共卅二隊、五十七隻吉祥物同台賣萌，爭奪萌主寶座。

代表桃園市參賽，並被下令「不得獎就不要回去」的吉祥物ㄚ桃與猿哥，昨由桃園市新聞處長張惇涵領軍，在比賽前大陣仗拜訪高雄市政府，頗有踢館意味。

吉祥物PK戰主辦單位新聞局長丁允恭，則陪同花媽人偶及首屆吉祥物大戰萌主高通通出面接招，雙方先禮後兵，先互相致贈伴手禮，再透過放大版疊杯PK戰小試身手，也為今天正式登場的PK戰暖場。

「全台吉祥物PK戰@高雄」首場賽事「偶最有力」拔河賽，今天（十一日）上午十時將在時代大道登場，十二日上午十點至十月四日中午十二點進行網路票選，手機、平板、電腦皆可投票，邀請粉絲們踴躍前往官網http://2016pk.tw/投票，助他們登上萌主寶座。