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〈南部〉15灣生回家 「台日同窗會」憶兒時

2016-09-09

〔記者劉婉君、王捷／台南報導〕昨日台日友好交流協會邀請十五位灣生回家，紀錄片《灣生回家》的幕後推手田中實加也參加這場盛會，她昨與劇中主角再次拜訪台南，同時宣傳她出版的新書《我在南方的家》；她說，很多灣生一生的願望就是能回到台灣尋找以前的戀人、好友，但年代久遠，已很難再找到，為了彌補遺憾，她用灣生的口述歷史，編織美麗的虛構小說，讓他們的故事活在她筆下的村莊裡。

昨日，十五位來自日本的灣生和七十一位日治時期出生的台灣人齊聚吳園召開「台日同窗會」，末代台南州知事一番瀨佳雄的兒子一番瀨亘，和末代日籍市長羽鳥又男的三男羽鳥直之，也齊聚回憶當年在台灣的生活故事，台日友好交流協會並贈送日治時期的戶籍謄本給羽鳥直之等七人，為他們在台灣生活的歲月留下歷史見證。

八十二歲的一番瀨亘，和父母一起到台灣時才出生七個月，幼稚園中班時搬到台南，直到國小二年級才離開台灣，他說，當時每天從知事官邸走路到花園小學校（今公園國小）上課，在台灣住了十一年後回到日本，初期反而不習慣，因日本人對地域的觀念很重視，加上他講話有腔調，常被認為是外來的「鄉下人」，遭到言語歧視。他說，很感謝有機會可以再回到台灣，此次他也帶著兒時與父母在台南知事官邸前拍攝的老照片一同來台，指著照片上幼童比著自己，用台語說「囝仔，囝仔」。

八十四歲的羽鳥直之在台灣出生，一直到國中二年級才離台，現在還會說幾句台語，並哼唱了幾句台語唸謠「飛機」。他說，父親任市長時，赤崁樓一度面臨被廢除的命運，但在其努力要求下，終於獲得保留，所以目前赤崁樓內還有羽鳥又男的雕塑。

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  • 台日友好交流協會理事長郭貞慧代表送上日治時期的戶籍謄本給羽鳥直之。（記者劉婉君攝）

    台日友好交流協會理事長郭貞慧代表送上日治時期的戶籍謄本給羽鳥直之。（記者劉婉君攝）

  • 《灣生回家》的幕後推手田中實加說，許多灣生最大的願望就是與故人再見一面，但部分人事已非，所以她希望這些故事都能活在她的筆下。（記者王捷攝）

    《灣生回家》的幕後推手田中實加說，許多灣生最大的願望就是與故人再見一面，但部分人事已非，所以她希望這些故事都能活在她的筆下。（記者王捷攝）

  • 台日同窗會，日本來的灣生和日治時期出生的台灣人一起話當年。（記者劉婉君攝）

    台日同窗會，日本來的灣生和日治時期出生的台灣人一起話當年。（記者劉婉君攝）

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