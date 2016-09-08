〈南部〉《小檔案》數位學生證 可轉換認同卡

2016-09-08

高捷說明，認同卡分為一般與學生兩款，可透過網路申請，並在網路申請資料中選擇就近車站取回或郵寄，學生卡則因大多數學生都有數位學生證一卡通，可就近在各捷運車站設定、轉換為認同卡；無論一般卡或學生卡，若要到現場購買，需在美麗島站認同卡申辦櫃台辦理，服務時段為每週三、六的下午三時至晚上七時，需自備大頭照，詳情可至高捷官網或高捷市集網頁查詢。（記者王榮祥整理）