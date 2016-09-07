〈北部〉台13線苗市段補丁多 地方促重鋪

2016-09-07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市南勢里一鄰的台十三線路段，路面凹凸不平，地方屢屢反映，但公路總局總是採「補丁」方式修補，道路東一塊、西一塊的新舊瀝青混雜，地方自嘲「宛如貼布」，盼能早日刨除重鋪並解決當地排水問題。

工務段允先處理新英國小路段

公路總局苗栗工務段長陳禎康說，因工務段年度經費有限，今年底前會先就新英國小附近平整度較差的約一公里路段，先行處理，爾後逐年爭取預算，逐段改善台十三線路況。

「路況真的很差！」南勢里長葉天彰說，他經常接獲民眾抱怨，也多次向苗栗工務段反映，工務段雖有派員處理，但都僅是「哪裡凹陷就填補哪裡」，地方希望能刨除重新鋪設，徹底解決路面不平及周邊排水問題。

邱姓里民說，道路東一塊、西一塊的新舊瀝青混雜，「宛如貼布」很難看，不過，因該路段有一支測速照相桿，顛簸的路面倒是具有提醒用路人「小心慢行」的功能。

陳禎康說，台十三線苗栗到銅鑼路段，拓寬已近十年，路面老舊，在重車輾壓及近年來「人手孔」落地，新建案瓦斯、水電管線申設施工挖掘下，造成平整度不佳，但仍在安全範圍內；對於排水問題，將會勘協調，爭取地方協助改善。