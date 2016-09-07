〈中部〉忠明高中特色課程選修 老師宣傳搶生

2016-09-07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕忠明高中新學年試辦特色課程選修課，讓學生上課自由配，上自己想上的課，選課前更開放開課老師宣傳課程內容，教師群使出渾身解數行銷，讓學生大呼，每門課都好有趣，實在難抉擇。

因應一○七學年度起各高中要開設特色課程，讓學生選修，忠明高中提早二年試運作，鼓勵教師設計既有課程以外的選修課，開放學生自由配，選上自己有興趣的課。

上課自由配 可選二門課

學校教務主任林聰義指出，這學期共將開十六門選修課，學生每人可選二門課，依自己興趣自由配，除為新教育變革暖身，也鼓勵教師開發多元的教學內容，更培養學生自行規劃學習內容的習慣。

結果各領域教師群動起來，開出各式特色選修課，有英文老師開玩桌遊學英文，遊戲關卡與互動全英語化，讓學生自然開口聽說讀寫；國文科教師開「我的詩聲活」，教學生朗讀現代詩，除詩作欣賞外，更從鼓勵學生開口朗誦的過程，教學生上台的自信。

還有歷史老師開「最佳拍檔」走讀台中歷史，帶學生走出去，用相機好好觀察在地的歷史；生物科教師也設計「城市中的生物」，也要帶學生走出戶外認識城市專有的植物、動物等生物群相。

校方為讓學生更認識老師費心設計的課程理念及好點子，特別開辦選修課行銷時間，由各開課老師自行向學生宣傳吸引學生修課目光。

每人宣傳時間僅五分鐘，教師莫不使出渾身解數「說學逗唱」，讓學生大開眼界，直說，聽完說明會，覺得每門課都好有意思，都很想選修，但只能選兩門，實在難以抉擇。

高一生李冠緹說，將從自己的興趣搭配需加強的課程判斷，再選擇最適合的課程；校方指出，將採學生選填志願方式決定選課結果。