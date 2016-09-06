〈台北都會〉走踏淡水半日遊 專人帶看古蹟

2016-09-06

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水古蹟博物館規劃第三季「週二樂齡日」，以「樂愛淡水遊世遺」為主題，安排淡水古蹟文化系列據點走踏半日遊路線，全程將有專人導覽，九月初已有秋意，特別適合輕鬆走訪看歷史。

淡水古蹟博物館設計九月至十二月樂齡走踏路線。行程「洋關與台日建築巡禮」，將帶著民眾走訪海關碼頭、得忌利士洋行，了解淡水港開港後的貿易繁華；接著前往位於埔頂地區的多田榮吉故居，一探日式建築的清幽；隨後再赴位於淡海新市鎮的程式古厝。行程二主題則是「馬偕之路」，以馬偕博士上岸處為走踏起點，接著到偕醫館、禮拜堂，轉進真理街後逐一參觀馬偕故居、牧師樓及位於真理大學內的牛津學堂。兩套行程將每週輪流舉辦。

淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，文化部在二○○三年將「淡水紅毛城及其周遭歷史建築群」列為世界遺產潛力點，盼走踏半日遊的輕鬆愜意，能讓民眾和古蹟文化走得更近。詳細訊息可見新北市立淡水古蹟博物館官方網頁。