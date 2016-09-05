〈北部〉竹縣推鐵馬觀光 暫不開辦YouBike

2016-09-05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕許多民眾關切新竹縣是否跟進新竹市開辦YouBike，縣府交通旅遊處表示，考量地方特色不同與建置成本高，目前並無建置計畫，但配合中央辦理台灣自行車節活動，推廣各鄉鎮鐵馬觀光，今年並再獲捐贈一百輛愛心自行車，將鐵馬驛站拓展到芎林鄉。

樹黨竹北市民代表許育綸表示，彰化市、屏東市、員林市等縣轄市都已建置公共自行車租賃系統，人口超過十七萬的竹北市應該也有潛力規劃，以補足公車未達地區，建構完整的大眾運輸系統，並順勢連結新竹巿為綠色交通生活圈。

縣府交旅處長李銷桂表示，縣府在一○一年四月開辦愛心鐵馬驛站，提供借車服務，將視民眾需求持續擴增站點，如近日在芎林鄉一二○號縣道一處加油站設點。

採登記免費租借

交旅處說，新竹縣愛心自行車，因汰舊與未歸還，原本一百一十輛只剩五十多輛，加上七月獲捐贈一百輛，現有一百五十多輛。採登記姓名和手機的方式免費租借，請民眾配合當天借、還，以提高流通率。

李銷桂說，YouBike建置成本高，竹北通勤的需求量也不大，且自行車道尚未規劃完善，暫不規劃開辦，但縣府每年都會在十月及十一月配合台灣自行車節舉辦活動，以觀光景點為主題行銷鐵馬路線。