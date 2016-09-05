| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹縣推鐵馬觀光 暫不開辦YouBike

2016-09-05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕許多民眾關切新竹縣是否跟進新竹市開辦YouBike，縣府交通旅遊處表示，考量地方特色不同與建置成本高，目前並無建置計畫，但配合中央辦理台灣自行車節活動，推廣各鄉鎮鐵馬觀光，今年並再獲捐贈一百輛愛心自行車，將鐵馬驛站拓展到芎林鄉。

樹黨竹北市民代表許育綸表示，彰化市、屏東市、員林市等縣轄市都已建置公共自行車租賃系統，人口超過十七萬的竹北市應該也有潛力規劃，以補足公車未達地區，建構完整的大眾運輸系統，並順勢連結新竹巿為綠色交通生活圈。

縣府交旅處長李銷桂表示，縣府在一○一年四月開辦愛心鐵馬驛站，提供借車服務，將視民眾需求持續擴增站點，如近日在芎林鄉一二○號縣道一處加油站設點。

採登記免費租借

交旅處說，新竹縣愛心自行車，因汰舊與未歸還，原本一百一十輛只剩五十多輛，加上七月獲捐贈一百輛，現有一百五十多輛。採登記姓名和手機的方式免費租借，請民眾配合當天借、還，以提高流通率。

李銷桂說，YouBike建置成本高，竹北通勤的需求量也不大，且自行車道尚未規劃完善，暫不規劃開辦，但縣府每年都會在十月及十一月配合台灣自行車節舉辦活動，以觀光景點為主題行銷鐵馬路線。

廣告
  • 對於民眾關切竹縣是否開辦YouBike，新竹縣府政表示目前暫無此計畫，但會持續推廣各鄉鎮鐵馬觀光，今年再獲捐贈一百輛愛心自行車，將持續拓展鐵馬驛站。 （記者廖雪茹攝）

    對於民眾關切竹縣是否開辦YouBike，新竹縣府政表示目前暫無此計畫，但會持續推廣各鄉鎮鐵馬觀光，今年再獲捐贈一百輛愛心自行車，將持續拓展鐵馬驛站。 （記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
焚化爐回饋金 逾5成花在觀摩、社團補助

桃園市垃圾焚化爐從九十九年到一○四年的六年間，回饋周邊九個里四億餘元，但審計處檢討發現，回饋金用在水溝、公園等建設項目僅五千三百餘萬元，用於…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：〈北部〉竹縣推鐵馬觀光 暫不開辦YouBike


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.