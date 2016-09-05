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〈北部〉竹縣3警所覓新址 原日式建物將保存

2016-09-05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣縣定古蹟關西分駐所與歷史建築內灣、照門派出所，古樸的日式木造建築吸引遊客打卡留念。縣府為保留文化資產，陸續辦理覓地重建，原廳舍都將配合地方特色規劃再利用，其中照門派出所原址也將登錄為歷史建築。

新竹縣警察局表示，關西分駐所與照門、內灣派出所等三座日治時期興建的警所，由於年久失修，已出現漏水等問題，且空間狹窄、交通不便，多年前即爭取覓地重建，但因土地取得不易，經協調後克服困難，終於分別獲得關西、新埔及橫山等三地鄉鎮公所支持撥用土地。

其中新的關西分駐所，選定關西鎮中央路老人長壽會館旁，預計規劃興建地下一樓、地上三樓，預計下月完工，明年初進駐。

原廳舍包括分駐所、所長及員警宿舍形成完整區域，為新竹縣內唯一保留完整的警察聚落。文化局表示，將爭取分年分區整建，其中所長宿舍明年四月完工，初步定位為「關西大客廳」，將作為進入台三線和關西鎮的旅遊接待中心。

照門派出所則準備在對面公有地重建，因警員數少，新建物為二層樓，現正辦理招標作業，預計下月發包。

新竹縣文化局今天（五日）將召開古蹟與歷史建築審議委員會，準備將原廳舍（含升旗台、警報台等），公告登錄為歷史建築，未來將以在地出發，與公所和社區討論規劃方向，符合地方使用需求，以利後續管理維護。

此外，位在橫山鄉內灣老街後方，居高臨下的內灣派出所，門前有一棵百年桂花樹，環境優美，見證內灣線鐵路的變遷，深具歷史意義。

縣警局表示，新派出所將設在進入內灣的一二○號縣道旁，用地已完成地目變更，現正辦理撥用，經規劃設計與發包作業後，可望在明年初動工興建，派出所原址也將配合地方發展規劃，活化再利用。

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  • 新埔鎮照門派出所將登錄為歷史建築，並將在對面公有地重建派出所。（記者廖雪茹攝）

    新埔鎮照門派出所將登錄為歷史建築，並將在對面公有地重建派出所。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣縣定古蹟關西分駐所域，為新竹縣內唯一保留完整的警察聚落。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣縣定古蹟關西分駐所域，為新竹縣內唯一保留完整的警察聚落。（記者廖雪茹攝）

  • 內灣派出所環境優美，見證內灣線鐵路的變遷。（記者廖雪茹攝）

    內灣派出所環境優美，見證內灣線鐵路的變遷。（記者廖雪茹攝）

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