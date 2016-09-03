〈北部〉卓蘭、通霄又見亂倒 細玻璃棄集水區

2016-09-03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕誇張，又有事業廢棄物亂倒！民眾發現，卓蘭鎮景山溪上游山坡地集水區，被倒置細玻璃砂及細玻璃，由於下游同時傳出魚群死亡事件，居民擔憂水質遭到污染，縣府環保局昨天前往採驗。

景山溪上游集水區 環局驗水質

環保局表示，初步判定細玻璃砂及細玻璃應該沒有污染性，已抽驗了解附近水質是否受到污染；至於棄置細玻璃與下游魚群死亡是否相關，暫時無法斷言，須進一步檢驗。

「實在太可惡！」民眾不滿說，苗栗縣今年隨意棄置廢棄物事件頻傳，簡直把苗栗縣當成廢棄物天堂，自然的山坡地被棄置碎玻璃，就算沒有污染性，如果有人不小心在山區迷途，也很容易受傷。

另外，通霄鎮烏眉國小後方通往西湖鄉苗三十五線山路，也被發現家庭裝潢用廢棄物被倒在一旁坡地，讓居民氣得跳腳，痛斥山路本來就窄小，通行時必須萬分注意，居然有人到此亂倒廢棄物，根本無視法律存在。

環保局表示，兩起案例都已移交警方查緝，希望早日揪出兇手；至於兩案是否視為隨意棄置事業廢棄物，環保局表示，將移交給環保署認定。