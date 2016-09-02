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〈北部〉環局推減塑 三義、南庄當示範點

2016-09-02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕各縣市政府相繼發起減塑運動，縣長徐耀昌在縣務會議要求環保局研議以三義、南庄雙慢城為示範點。縣環保局表示，將在南庄鄉桂花巷加強減少塑膠袋及自備環保餐具宣導，三義鄉則加強遊客廢鋁罐、廢保特瓶、鐵罐資源回收分類宣導，盼提升資源回收率。

南庄桂花巷 宣導自備環保餐具

縣府指出，被丟棄的塑膠袋、塑膠製品難以自然分解，造成生態浩劫，各縣市政府相繼發起減塑運動，在縣務會議中，縣長徐耀昌要求縣內先以雙慢城南庄、三義鄉為示範點，積極推動塑膠袋源頭減量工作，呼籲並約束商家減少提供塑膠袋，建立民眾儘量不使用塑膠袋的觀念及習慣。

三義加強瓶罐資源回收分類

縣環保局秘書潘志明指出，南庄鄉「桂花巷」老街假日遊客人潮如織，將結合鄉公所及社區人士，宣導減少使用塑膠袋等塑膠用品，並請販賣飲料的店家儘量使用環保材質製品，若遊客使用環保杯者，也請商家加量或減價優惠。環保局將持續宣導並配合二十五日國際慢城日派員擴大定點宣導減少使用塑膠袋，並請遊客自備環保杯，事後進行成效檢討，了解減少多少塑膠袋的使用量。

潘志明說，三義鄉木雕城，假日遊客也多，將推動廢鋁罐、廢保特瓶、鐵罐資源回收分類宣導，不要讓這些可回收物與一般垃圾混在一起，期盼民眾能落實垃圾分類資源回收觀念，提升資源回收率。

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