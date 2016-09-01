〈南部〉國際美食賽 亞洲餐旅師生雙獲銅牌
2016-09-01
〔記者王俊忠／台南報導〕亞洲餐旅學校兩位師生參加由台灣廚藝美食學會在台中朝馬工商展覽中心舉行的二○一六年台灣廚藝美食—ＴＣＡＣ國際挑戰賽中，在來自新加坡、香港、澳門、馬來西亞、泰國、韓國等十一地區國家、七五一位參賽者中搶下兩面銅牌，返校接受校長表揚。
這項台灣廚藝美食—ＴＣＡＣ國際挑戰賽，是世界廚師協會認證的正式國際賽事，吸引十一地區國家、七五一位國際廚藝高手參賽，比賽分為廿六歲以上專業廚師組與廿六歲以下青年廚師組，是場難得在台灣舉辦的大型國際廚藝賽。
亞洲餐旅學校餐技科二年級學生劉韋宗參賽，但擔心沒有國際賽經驗會怯場，指導老師莊弘一為鼓勵他、允諾同時報名陪他一起參賽，分別參加專業組與青年組比賽，劉生多了老師在身旁加持，緊張情緒降低不少。比賽結果，師生雙雙晉級，獲得雙銅牌殊榮。
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