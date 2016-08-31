〈南部〉茄萣1-4號道今環評 正反意見再槓
〔記者蘇福男、葛祐豪／茄萣報導〕茄萣濕地1-4號道路環評因程序違法，遭法院駁回，高雄市府今（卅一）日將重啟環評作業，內政部營建署昨在茄萣區公所大禮堂舉辦「茄萣暫定重要濕地再評定作業公開展覽及說明會」，環保團體與贊成開闢茄萣濕地1-4號道路的茄萣人再度槓上，雙方唇槍舌戰仍無共識。
高市工務局指出，對於濕地保育，市府向來不遺餘力，並以兼顧地方發展態度推動，目前全市共有廿一處濕地，其中國家級三處，也是全國濕地最多的縣市。
這場說明會計有茄萣生態文化協會、高市野鳥學會等環保團體，地方議員、里長、社區理事長和農會總幹事等三百多人到場聽講，並各自表達意見；為防止部分人士擦槍走火，湖內警分局也加派警力維持會場秩序。
會議由營建署城鄉發展分署主任工程司李賢基主持，崑山科技大學教授翁義聰於會中報告茄萣濕地地形、地質、鳥類及水域動物調查結果；茄萣農會總幹事楊至穎當場質疑其數據來源，翁義聰雖解釋說明，仍不被接受，吉定里長薛賢成等人當場咆哮，氣氛相當火爆。
隨後，茄萣生態文化協會理事長鄭和泰否認在濕地燃燒雜草，但指控者王仁祥一口咬定，兩人因此隔空叫囂，現場煙硝瀰漫。
地方議員陳明澤、李長生、張文瑞則不分藍綠，輪番砲轟市府當初劃設茄萣濕地程序錯誤，指茄萣濕地1-4號道路環評重啟，對茄萣人很不公平，要求儘速開闢1-4號道路。
高市野鳥學會顧問陳啟中則表示，針對此案，他曾提出兩個折衷方案，一是開闢替代道路，另一則是1-4號道路地下化；他說，道路地下化約增加四、五千萬元工程費即可解決，可惜未被市府工務局採納。
工務局強調，茄萣1-4道路的開闢，可解決茄萣市區通往崎漏舊部落道路狹窄問題，鄰接茄萣濕地部分，市府以環境保護及預防減輕對策，兼顧當地鹽田濕地生態景觀，將卅公尺寬道路規劃為九公尺寬道路，兩側各三公尺寬人行道，兩旁再設置七．五公尺寬隔離綠帶，採複層植栽加阻隔網。
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