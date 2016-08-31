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〈中部〉改槍無師自通 工人還想量產

2016-08-31

〔記者許國楨／台中報導〕李姓機械工人熱中槍械無師自通，自網路購買道具槍及零件，改造提升性能後，拿到住處附近溪床試射，警方上週循線前往查緝，在滿地垃圾、電子零件、五金器材的雜亂房間裡，找到一把改造手槍及子彈，驚見李男竟能將槍管「車出」膛線，忍不住搖頭說，「專長用錯地方」。

警方指出，綽號「阿吉」的30歲李男，平時在工地擔任機械工人，因對槍械有濃厚興趣，透過國外網站學習改造槍枝技術知識，加上在工地習得操作相關機具的技能，購買鐵管、鐵條等零件，再利用精煉機械操作，還以車床自製槍管「車出」膛線，另購買道具子彈裝填火藥。

裝上道具槍後，歷經半年不斷修正、改造完成，未婚的李男平時與祖父及妹妹同住桃園市新屋區一棟透天厝，兩度持改造槍枝到溪床試射成功後，竟準備進行量產；案經台中市刑大偵一隊日前接獲線報，並於上週查緝時，住在附近的雙親才得知兒子竟有這種荒唐「嗜好」，驚訝地當場說不出話來。

警方持搜索票到李男位於3樓鐵皮加蓋的房間，發現垃圾、電子零件、五金器材散落各處，現場凌亂不堪，一度懷疑李男故意混淆視聽，經過半小時搜索，才順利搜出1把改造槍枝、5顆子彈及75顆半成品，同時查扣砂輪機、鑽床、研磨機等改造工具。

李男於警訊時供稱，改槍只是興趣，絕無販售或傷人之意，訊後全案依槍砲罪嫌送辦。

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  • 警方到李男住處搜索，發現垃圾、電子零件、五金器材散落各處，現場凌亂不堪。（記者許國楨翻攝）

    警方到李男住處搜索，發現垃圾、電子零件、五金器材散落各處，現場凌亂不堪。（記者許國楨翻攝）

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