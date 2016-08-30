〈南部〉勞工局暑期工讀競賽 摺摺稱奇奪冠

2016-08-30

〔記者蔡文居／台南報導〕南市勞工局昨天舉行暑期工讀計畫成果競賽發表會，共有八十名工讀生參加競賽，市長賴清德與同學們分享成功之道就是努力，除了努力別無他法。比賽結果最後由勞工局職訓就服中心「台南職訓資源創意整合『摺摺稱奇』專案計畫」勇奪第一名。

賴清德表示，市府舉辦的暑期工讀計劃，嚴格講起來還少了兩個字，應該叫做暑期工讀「學習」計畫，更重要的是，提供學生進入公部門學習的機會，未來若有機會，也可以選擇到公部門服務，讓台南市能夠持續進步。

他強調，「不管本身智慧有多高，或者是自身條件不如別人，只要肯認真，花費更多精神，一定有機會成功。」

成果競賽發表會昨天評選出一等獎、二等獎、三等獎、優等獎各一名，及甲等獎共三名。其中，「台南職訓資源創意整合『摺摺稱奇』專案計畫」工讀生陳俐潔、沈怡伶、李佳倩、王劭勻、許景媛、王琨智、陳彥伶、陳姿穎獲一等獎；勞工局職訓就服中心「台南就業創業資源『好戲上桌』專案計畫」余佳螢、蔡乙萍、翁家茵、黃怡菁、陳沂均、張郁琇、趙姿婷、郭軒佑獲二等獎；勞工局勞動條件科「勞動台南．hold住幸福」楊謦嬪、林沅宥、王薰鋒、侯侑君獲三等獎。